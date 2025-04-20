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世壯運千萬行銷 南韓71人報名

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
世壯運在韓國地鐵放上宣傳廣告，盼吸引韓國民眾參與。記者林佳彣／攝影
世壯運在韓國地鐵放上宣傳廣告，盼吸引韓國民眾參與。記者林佳彣／攝影

世壯運行銷標案預算高達3億多元，但議員指出，在韓國的記者會和地鐵宣傳廣告1082萬，結果世壯運韓國報名選手卻只有71人報名，看不出實際成效。

世壯運發言人郭音蘭表示，賽會的熱度持續升溫，市府團隊持續透過多元管道宣傳。

北市議員林延鳳指出，市府透過公關公司請兩位韓國KOL來台觀光加上拍攝影音的經費就花100萬，結果檢視其Youtube頻道上的點閱率，最高2萬次，最低只有2204次。

林延鳳還說，若再加上記者會宣傳以及地鐵廣告等，光在韓國行銷費用高達1082萬，這些還未加上其餘網路投放以及帶團觀摩參訪等費用，結果本次世壯運韓國報名選手卻只有71人報名，代表市府花大錢卻看不出實際成效。

郭音蘭表示，目前賽會熱度持續升溫，市府團隊持續透過多元管道宣傳，以實際行動回應市民期待，希望外界不要輕易抹煞同仁長期以來的努力。

郭音蘭指出，3月由棒球名將周思齊領軍組成「GOATBROS」隊伍起，已掀起球迷熱烈討論；4月初更公開超過兩千家特約店家優惠，讓民眾感受賽會經濟熱潮；隨後陸續推出世壯運商品，許多種類立刻秒殺；在陸續公布賽事資訊、市府前沙灘排球場館及選手亮點中，已引發廣大關注與期待。

郭音蘭說，世壯運執委會持續結合各界資源、分階段推動行銷規畫，透過多元方式點燃城市熱情，落實「全民運動、全齡運動、全城運動」的理念。

林延鳳 運動

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