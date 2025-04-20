人潮不來 新板空廊公益申請掛零

前台北縣府仿台北信義計畫區打造板橋新板空廊，30多年過去仍未全部貫通，目前完成的14處已收歸市府管理，市府去年開放民間申請公益使用，但8個多月過去，申請案件掛零。民代直言，空廊管理維護問題、人潮不進，加上與社區不同調，是無人申請關鍵。

縣府在新板特區打造回字形新板空廊，希望串連周邊車站、百貨公司及住宅。目前開放世界花園橋峰、板信商業銀行、巴黎十六區及國家世紀館社區通廊空間，在不影響通行前提下，提供政府機關、立案的學校、公司、團體、法人申請使用；但禁止商業展售、收費教學、倉儲、政治活動、宗教法會及其他不符公共利益活動。

市府去年8月公告至今，8個多月乏人問津，民眾認為可能會被住戶抗議，反而造成困擾；且入夜後市府下班幾無人潮，相當可怕。

市議員黃淑君表示，空廊是周邊建案的公益回饋空間，養護問題一直存在，欄杆、磁磚剝落，髒亂不堪，沒人想用，空廊又難以抵達，相關導引標示不足難找。當初興建空橋的容積獎勵是由建商賺走，留下來的爛攤子卻要住戶承受，當然會引發住戶不滿，她認為市府應好好與各大社區洽談，才能讓這些公益空間使用更便利。

市議員劉美芳則說，因缺乏導引空廊人流極低，先前各大社區都希望能夠組成聯盟，做好相關管理，卻不了了之。市府應該先主動舉辦相關市集，搭配萬聖節、耶誕城活動先把人潮引入。

養工處橋隧科長黃柏升表示，相關建議會納入考量，未來強化宣傳，活化空廊。