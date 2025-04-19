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烏來泰雅博物館受邀訪歐 新北力拚成行深化交流

中央社／ 新北19日電

紐西蘭國會訪問團日前訪問烏來泰雅民族博物館，議員並體驗編織技藝。原民局今天說，持續推動與深耕文化外交，今年德國柏林民族學博物館與奧地利世界博物館邀請，將力拚訪問。

紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」18日結束訪台行程，期間，14日曾在市議員馬見Lahuy．Ipin等人陪同下，走訪烏來原住民部落，與泰雅民族博物館。

馬見今天接受中央社記者電訪表示，透過國際外交看見原住民族文化的美好，是相當棒的管道。深度的文化交流並走向國際，可讓世界看見台灣多元族群的文化風貌與生命力，與原住民族的生活智慧及精神。

烏來泰雅族部落是南島語族分布最北端，市府原民局長林瑋茜Siku Yaway今天告訴中央社記者，泰博物館不僅保存文化記憶，也逐步邁向國際。這次迎接紐西蘭貴賓訪，邀部落耆老舉行泰雅傳統祈福儀式，參訪認識族群分布、編織技藝與傳統狩獵等生活樣貌。

林瑋茜說，泰博館正發揮國際原住民族文化交流樞紐的影響力，將推動台紐間原民文化交流的深度與廣度。

原民局說，去年泰博館接待荷蘭世界博物館等21團外國參訪團，與國家級博物館研究人員專業經驗交流，互相學習國際博物館運作模式與文化保存策略。

林瑋茜說，為更深入探索歐洲博物館館藏資源，蒐集與泰雅族織品相關之珍貴資料，目前正積極籌措經費，盼館方有機會應邀參訪德國柏林民族學博物館、奧地利世界博物館，彼此交流與合作。

博物館 原住民族 烏來

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