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2025新北市紀錄片獎 13部優選影片獲35萬元拍攝金

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
2025新北市紀錄片獎優選作品今天揭曉，28組入圍團隊經過現場提案並與評審團交叉答詢，共計有12部獲得新北市紀錄片獎優選，還有1部齊柏林環境紀錄獎名額。圖／新北市新聞局提供
2025新北市紀錄片獎優選作品今天揭曉，28組入圍團隊經過現場提案並與評審團交叉答詢，共計有12部獲得新北市紀錄片獎優選，還有1部齊柏林環境紀錄獎名額。圖／新北市新聞局提供

2025新北市紀錄片獎優選作品今天揭曉，28組入圍團隊經現場提案並與評審團交叉答詢，共計有12部獲得新北市紀錄片獎優選，還有1部齊柏林環境紀錄獎名額，優選影片將將分獲35萬元拍攝基金，版權完全屬於創作者所有，頒獎典禮預計於10月下旬舉行，屆時將公布前三名及評審團特別獎

新北市副市長朱惕之今天出席優選影片發布會時表示，新北市紀錄片獎是台灣紀錄片界的重要獎項，市府多年來持續深耕努力，陪伴紀錄片工作者共同成長茁壯，獎項迄今已協助134位導演完成146部紀實短片，並有多部優選作品延伸出的紀錄長片，於國內外獲得許多獎項肯定。

朱惕之說，感謝所有參賽團隊、評審與影視工作者們，讓新北市紀錄片獎一路成長並邁向第15年，市府會持續結合多方資源，規畫多元的系列活動與影展，展現新北紀錄片創作豐碩成果，讓更多人看見城市故事與影像力量。

新聞局長李利貞表示，10月下旬的頒獎典禮將公布前三名，及今年新增的評審團特別獎，前三名及評審團特別獎得獎者可再分別再獲10萬、8萬、6萬及3萬元獎金；今年適逢新北市紀錄片獎15周年，新聞局將辦理系列活動，即將在5月份隨著「新北天際影展」再度啟航，邀請民眾一同參與。

新聞局表示，本次評審包含導演洪淳修、許哲嘉、曾文珍、黃嘉俊、蕭菊貞、剪輯指導雷震卿及製作人韓欣欣等，今年度優選作品預計於9月完成製作，10月下旬舉行首映，新聞局也會在製作期間辦理監製工作坊，由專業人士提供指導與製作建議。

新北市紀錄片獎 優選名單

王樂行、馬曼容《拍下你在囚室裏比V》

李亦軒、陳嘉珮《不完美告別》

李芷崡《助產之聲》

巫致潔《浮巢》

吳培恩《校正回歸》

陳宏一、方柏人《她的家》

陳蔚慈《小學校》

莫坤菱、黃惠偵、蔡倩怡《若無其事》

黃家豪《選擇》

傅逸佳《遠雷與晚霞》

楊仁《今生再會》

廖敬堯、徐蘊康《房子》

▶▶ 齊柏林環境紀錄獎 優選名單

徐仲彥《讓蜜蜂回家》

特別獎 紀錄片

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