春夜限定 新北賞螢秘境浪漫登場

照片取自新北市政府

每年4月中到5月初，新北市多處賞螢秘境正悄悄綻放光芒。在白天可以走訪山林美景，傍晚在點點螢光中感受新北景區春季浪漫氛圍。為讓來訪民眾輕鬆規劃行程，新北市政府觀光旅遊局特別推出「新北賞螢地圖」攻略懶人包，精選搭乘捷運、公車、火車或騎單車即可抵達賞螢地點，還可安排在地留宿一晚，來場深度生態之旅。

觀旅局表示，搭捷運就能抵達的賞螢熱點，首推新店碧潭和美山步道。春夜裡，和美山化身為螢光走廊，沿途滿是閃耀的螢火蟲，抵達山頂除能飽覽碧潭美景，還能遠眺南港山及台北101的夜景。遊客也可搭公車前往烏來，轉乘空中纜車即可抵達坐落山林之中的烏來雲仙樂園，近年致力於推廣生態保育，自即日起至6月15日推出16時入場的「星光票」，由專業導覽人員帶隊深入螢火蟲棲地，親身體驗夜色下的生態魔法。

平溪線鐵路沿線景點多元，是大台北近郊一日遊的好去處，白天造訪壯觀的十分瀑布，黃昏時轉往平溪、菁桐老街，賞螢與老街巡禮一次滿足！平溪線鐵路沿線因光害較少，擁有得天獨厚的螢火蟲棲地，每到春季便成為賞螢聖地。多個在地團體與學校也加入行列，像是平溪國小、菁桐國小、平溪國中、紫東社區、平溪區農會及新平溪煤礦博物館等都推出賞螢行程，透過電話或線上報名，結合礦業文化與在地風情，讓賞螢變得很有溫度，適合親子同行外，還可認識地方特色及礦業文化。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，春季夜晚微涼宜人，是親近自然、學習生態絕佳時機。也貼心提醒民眾，賞螢請穿著長袖長褲與布鞋或雨鞋，使用手電筒時需套上紅色玻璃紙，避免干擾螢火蟲發光活動，切勿捕捉或帶走螢火蟲，避免踩踏草地，才能保護這片閃閃發亮的火金姑們自然永續的繁殖環境。

聚傳媒