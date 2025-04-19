2025臺北文學季「幾個波浪號才對～？」4/19開展

照片取自臺北市政府

由作家蕭詒徽擔任策展人的2025臺北文學季「幾個波浪號才對～？」文學特展，自4月19日（六）起於剝皮寮歷史街區正式開展，日常的手機、紙條、信件訊息的交流中，文字本來應該是訊息中的主體，但在這個隨時都有訊息「彈出」的世代，「文字以外」的部分正悄悄扮演著重要的角色。我們開始依據不同世代、不同文化圈，還有親疏遠近的身份在一則訊息中，組合文字與各種符號，只爲了讓對方可以更理解我們的話語與情緒。

文化局表示，本次展覽透過三大展區：探討文字訊息中經常出現的言外之意的「訊息比例尺」、邀請42位作家以同一情境書寫含有各自獨特風格訊息創作的「作家風格試紙」，及最後邀請觀眾於現場嘗試訊息書寫的「訊息創作實驗室」，與觀眾一起討論，如何在未見到對方的情況下，使用文字訊息與他人更靠近。

展區一 【訊息比例尺】10種主題現象，調查訊息慣習

此區列舉臺灣訊息語境中經常出現的字外之別，如波浪號、簡語或注音文等10種訊息比例尺主題，並邀請社會語言學家謝承諭、字體設計團體justfont、版塊設計總監李明分析訊息情境的成因與相關知識。而每一主題皆有一項關於訊息情境的提問，展場中亦將呈現所有觀眾的書寫文字訊息的慣習，使展覽成為大型田野調查現場。

展區二 【作家風格試紙】42位作家訊息，展露書寫風格

第二展區呈現李昂、黃麗群、徐珮芬、吳曉樂、曹馭博等42位作家依據自身的寫作風格，傳達一場與網友於餐廳的約會，卻發生了「蜂蜜習題」而想向對方表達結束關係的一則訊息，在相同情境下，作者們透過文字各自發展出精彩的訊息火花。

展區三 【訊息創作實驗室】3項訊息實驗，鼓勵觀眾創作

展區三「訊息創作實驗室」則由觀眾作為訊息實驗者，進行寫下展覽設定的關於告白、道歉或道別訊息的試驗。現場其他觀眾也能夠觀看他人輸出的訊息，留下代表心情的表情符號。每一則訊息實驗，都讓大眾再一次練習如何利用文字溝通，開啟一段新的關係。

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