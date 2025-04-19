環境部前進西門挺地球 慈濟響應地球日GO淨行動

照片為慈濟基金會提供

響應4月22日世界地球日，環境部自4月19日至22日舉辦一系列地球日活動，2025年主題為「Our Power, Our Planet—地球力」，號召全國民眾透過大規模環境清理行動，提升社會大眾對環境永續的關注，並強化參與意識共同行動。今年特別於4月19日率先啟動全國性環境清理行動，結合各界企業、社會團體夥伴及環保志工等，串聯全國22縣市，展現全民參與環境永續的決心。

19日主場活動於臺北西門紅樓廣場展開，活動主題為「Team Planet 挺地球Go淨！」由環境部長彭啓明與臺北市政府代表、各企業與志工團體等一同誓師，並同步展開全國性環境清理行動，慈濟基金會顏博文執行長為代表參與誓師儀式，劉效成副執行長與慈濟志工響應，於編組的各路線進行周邊環境、街道、巷弄的清潔打掃工作。

慈濟基金會指出，慈濟環保理念源自1990年起由證嚴法師提倡呼籲垃圾減量、資源回收。環保志工不分年齡、階層、背景，人人視街頭為修行道場，不畏髒亂、不辭辛勞、低頭彎腰，為地球環境而無私付出。慈濟表示，愛護我們賴以生存的地球，是責任也是使命，從大地環保到心靈環保，慈濟倡導健康飲食，多吃蔬果、少葷食，力行「簡約」生活，減少「碳足跡」，提升道德觀念，將環保意識落實日常生活中，常存對大地的疼惜之心，減緩地球暖化的危機。

根據環境部統計，全國動員來自企業、社會團體、環保志（義）工及水環境巡守隊等關心環境保護的夥伴近5萬人參與，在一個小時的活動期間內，共同創下清除一般垃圾近10萬公斤、資源回收物逾2萬公斤、清刷積水容器一萬多個與菸蒂近5百萬支的紀錄。

彭啓明部長表示，此次地球日活動動員各界關心環境的力量，希望藉此喚起全民對環境議題的重視。彭部長強調，乾淨的街道是國家發展的基礎，與公共健康及生態保護息息相關，今年主打三大行動：「街道更乾淨」、「菸蒂不落地」與「巡、倒、清、刷」防治登革熱，落實全民參與。

彭部長進一步指出，街道若滿地垃圾，即使再美的風景也會黯然失色，目前環境整潔多仰賴清潔隊與志(義)工，但若全民能建立不亂丟垃圾的共識，才能有效維護城市景觀與環境品質，並呼籲國人一起挺地球，讓環境潔淨，展現全民愛護地球的決心，共同實踐全民參與三大行動，引起共鳴、建立共識、採取行動，讓地球乾淨永續。

環境部表示，響應世界地球日是全民展現環境責任的重要里程碑，不論政府、企業或個人，每一份力量都能改變世界，讓環境保護不僅止於口號，更化為具體行動，並讓這股「乾淨動能」持續推動，為地球注入永續力量，也將這份清潔與熱情延續下去。

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