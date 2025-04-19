碧潭堰魚道爆量被指是外來種 新北：為本土洄游魚類設計

新店碧潭堰魚道本月初出現逾千尾「大頭鰱」溯溪而上，引發熱議，有保育團體認為，大頭鰱是外來種，不應被擴大詮釋為「凸顯生態豐富」。新北市水利局表示，碧潭堰魚道設計因子是依據清華大學團隊數年來的專業生態調查，依據可能洄游魚類的特性所設計，其中包含多種原生淡水魚，如台灣石賓、明潭吻蝦虎、蝦蟹螺貝類及水生昆蟲等。

水利局說，魚道的設計標自然是以適合原生種魚類能夠洄游上溯的流速、坡度、水深去考量，讓魚道設計儘量能符合讓最大量的魚類使用為目標，很難去阻絕外來種魚類使用魚道洄游。

這次大型魚類如大頭鰱魚群從魚道上溯引起大家的關注，推測是因新店溪水質的改善、縱向生態廊道的打通，創造有利洄游魚類洄游上溯的友善環境。希望這些令人驚喜不斷的畫面，能讓大家以更開放的角度來看待及關注魚類上溯生態議題。