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北市火化量居全國之冠 卻無空汙監測惹民憂

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立第二殯儀館（台北市懷愛館）。本報系資料照。
台北市立第二殯儀館（台北市懷愛館）。本報系資料照。

北市3座焚化廠設有連續自動監測系統（CEMS），掌握空品狀況，但議員發現北市火化量全國之冠，二殯（懷愛館）卻無設置。殯葬處預計明年在14座火化爐建置該設施，監測粒狀物，另於2028年起汰換空汙設備；環保局承諾專業協助、納入業管範圍並定期抽檢。

北市環保局轄管北投、內湖、木柵3座垃圾焚化廠，因屬環境部公告應設置連續自動監測設施的對象，共11根煙囪均已設置，監測包含粒狀汙染物（不透光率）、氣狀汙染物及廢氣排放流率。

曾獻瑩發現，六都火化數長年以北市最多，從2013年2萬1269具逐年攀升，2023年已有2萬9371具。然而，二殯火化爐位在人口稠密的大安區，卻從沒建立空汙即時監測系統，加上北市火化量居全國之冠，民眾對於空品疑慮隨之上升。

殯葬處表示，現有14座火化爐採「2對1」，即2座火化爐使用1套空汙防制設備，去年已汰換4座火化爐，今年6月再換新4座，其餘6座預計2026年至2027年。

殯葬處說，目前規畫明年建置連續自動監測設施，監測每套空汙設備粒狀物，每日在殯葬處官網公告當日粒狀汙染物排放數據，另每套空汙設備每年檢測戴奧辛；2028年至2031年則換空汙設備，從「2對1」改為「1對1」。

曾獻瑩認為，空汙不是單一機關的責任，尤其火化過程的排放監測與後續應變，仍屬環保局專業範疇，環保局應跳脫傳統「非主管機關」的角色限制，協助殯葬處建立空汙管理的知識系統、操作訓練，也應將二殯火化爐納入例行性查核與數據分析業務，有助於殯葬空汙管理制度更完善。

環保局長徐世勲表示，法定無要求二殯設置連續自動監測設施，但樂見殯葬處積極處理空氣品質，環保局願意提供相關意見，也會納入業管範圍，不定期抽測火化爐，確認是否符合相關標準。

北市 殯葬處 環保局長 空汙

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