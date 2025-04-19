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世壯運韓國行銷挨批「豪奢」 花1082萬僅71名韓選手報名

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
世壯運在韓國地鐵的宣傳廣告。記者林佳彣／攝影
世壯運在韓國地鐵的宣傳廣告。記者林佳彣／攝影

世壯運5月17日登場，台北市議員林延鳳指出，世壯運行銷標案預算高達3億多元，其中在韓國的記者會和地鐵宣傳廣告1082萬，結果世壯運韓國報名選手卻只有71人報名，代表市府豪奢、花大錢，卻看不出實際成效。世壯運發言人郭音蘭表示，目前賽會熱度持續升溫，市府團隊持續透過多元管道宣傳。

林延鳳指出，據市府委外民調，有5成受訪者不知道要辦世壯運，另外，光世壯運辦公室及體育局行銷標案的預算，也高達3億多元，這其中還不包含其他局處自行採購的宣傳文宣，可看出台北市府的「豪奢」，舉韓國為例，透過公關公司請兩位韓國KOL來台觀光加上拍攝影音的經費就花100萬，結果檢視其Youtube頻道上的點閱率，最高2萬次，最低只有2204次。

林延鳳還說，若再加上記者會宣傳以及地鐵廣告等，光在韓國行銷費用高達1082萬，這些還未加上其餘網路投放以及帶團觀摩參訪等費用，結果本次世壯運韓國報名選手卻只有71人報名，代表市府花大錢卻看不出實際成效。

林延鳳批評，蔣萬安市長應該要好好檢討「運動之都」的含意，用認真務實的態度來面對自己提的重大政見，必須重視市民真正需求去改進且真正了解合核心問題做改善，不該是大撒錢卻看不到其效意更讓市民感受不到，不然即使是更換局處首長也是治標不治本。

郭音蘭表示，目前賽會熱度持續升溫，市府團隊持續透過多元管道宣傳，以實際行動回應市民期待，希望外界不要輕易抹煞同仁長期以來的努力。

郭音蘭指出，自3月由棒球名將周思齊領軍組成「GOATBROS」隊伍起，已掀起球迷熱烈討論；4月初更公開超過兩千家特約店家優惠，讓民眾感受賽會經濟熱潮；隨後陸續推出世壯運商品，許多種類立刻秒殺；在陸續公布賽事資訊、市府前沙灘排球場館及選手亮點中，已引發廣大關注與期待。

郭音蘭說，世壯運執委會持續結合各界資源、分階段推動行銷規劃，透過多元方式點燃城市熱情，落實「全民運動、全齡運動、全城運動」的理念。

世壯運在韓國地鐵的宣傳廣告。記者林佳彣／攝影
世壯運在韓國地鐵的宣傳廣告。記者林佳彣／攝影

世壯運 林延鳳 蔣萬安 運動

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