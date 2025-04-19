新北平安護行嘉年華 啦啦隊女神李雅英熱力開場

新北市工務局今於市民廣場舉辦「平安護你行親子嘉年華」吸引親子湧入。活動由韓籍啦啦隊女神李雅英與富邦悍將啦啦隊隊員熱力開場，緊接著YOYO家族帶來深受孩童喜愛的舞台表演。新北市副市長朱惕之致詞時表示，市府重視路平、燈亮、水溝通三大民生工程，藉由寓教於樂的活動方式，讓孩子們透過遊戲理解道路施作與行車安全的重要性。

現場設置8大闖關遊戲，包括小小工程師體驗、鋪馬路模擬、施工測量教學及橋梁結構互動，讓孩童戴上安全帽、穿上工程背心實地體驗施工流程，許多家長紛紛拍照留念。家長表示小朋友摸到玩具工程機具興奮得不得了，另位媽媽也說沒想過路平活動這麼好玩，小孩玩得開心不想回家。嘉年華從上午持續到下午5點。

活動由市府工務局主辦，邀集8家路平施工廠商共同參與，現場展示刨路機、壓路機等大型施工機具，並設有迷你版挖土機讓孩童親自操作，成為熱門排隊亮點。工務局長馮兆麟指出，今年嘉年華以「從玩中學」為主軸，希望透過闖關模式提升市民對道路品質與行車安全的關注，特別是小朋友可在輕鬆互動中獲得正確知識。另也規劃沙畫創作、模型彩繪等靜態體驗活動，適合全齡層共樂。