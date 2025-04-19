難成信義計畫區？新板特區空廊公益出租申請掛蛋

早年台北縣政府仿造台北信義計畫區打造板橋新板空廊，不過案件30多年過去尚未全區貫通，目前完成的14處已收歸市府管理，為活化公益空間，市府去年開放民間申請作為公益使用，但8個多月過去，申請案件卻是0件。地方民代直言，空廊管理維護問題、人潮不進，加上與社區不同調，是無人申請關鍵。

當年台北縣政府，在新板特區都市計畫，仿造北市信義計畫區商圈空中廊道打造回字形新板空廊，希望串聯周邊車站、百貨公司及住宅，目前已有14處完工。

去年將14處收歸市府管理，為活化空廊，市府開放世界花園橋峰、板信商業銀行、巴黎十六區及國家世紀館社區通廊空間，在不影響通行前提下，提供政府機關、立案的學校、公司、團體、法人申請使用；不過明文禁止商業展售、收費教學、倉儲、政治活動、宗教法會及其他不符公共利益活動。

不過去年8月公告至今8個多月，申請使用件數卻是0，有民眾直言，新板特區住商混雜，擔憂會被住戶抗議，反而造成困擾，還有更多好地方可以使用。

市議員黃淑君直言，這些空廊是周邊建案的公益回饋空間，但養護一直存在問題，就發生欄杆、磁磚剝落導致髒亂不堪，沒有人會想用。

其次新板空廊難以抵達，有時候跟人約要到新板藝廊，但相關導引標示不足，根本找不到，民眾怎麼會想在這辦活動；最後她認為關鍵在於這是住商混用空間，辦活動使用場地一定會有人員出入，容易被住戶檢舉，到底誰會想要去借？

黃淑君直言，當初興建空橋的容積獎勵是由建商賺走，留下來的爛攤子卻要住戶承受，當然會引發住戶不滿，她認為市府應好好與各大社區洽談，才能讓這些公益空間使用更便利。

市議員劉美芳則說，目前因缺乏導引，空廊人流極低，先前各大社區都希望能夠組成聯盟，做好相關管理，卻不了了之。

劉美芳認為，市府應該先主動舉辦相關市集，搭配萬聖節、耶誕城活動，先把人潮引入，才會有其他民間團體願意進駐，她更認為，除了養工處養護，經發局等其他單位也應該加入，才有機會活化。