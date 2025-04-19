母娘文化館揭牌拉布幕 賴清德當場被蓋頭、點炮又被嚇一跳

賴清德總統上午參加2025年台北母娘文化季繞境嘉年華，與台北市長蔣萬安同台，在扶鸞起駕繞境儀式中抬轎。起駕前兩人一同參加母娘文化館落成啟用，舉行揭牌儀式時，過程中發生貴賓拉下的布幕瞬間，直接蓋到賴清德及內政部長劉世芳的頭上，賴清德急忙用手撥開，引起虛驚。

賴總統致詞時表示，松山慈惠堂5、60年來不只是信仰中心，也是公益的化身。也提到蔣萬安，慈惠堂幫忙台北市政府做公益，慈惠堂不只幫忙台北市，而是行善全台灣，台北市送救護車、富康巴士等80多台，當年台南大地震，堂主來公開呼籲各界協助台南市度過難關，「當時的台南市長就是我，這點我永遠記在心裡」。