快訊

義大利監獄首座「性愛探監室」啟用！限時2小時、不得鎖門

孫生吐拍臀性騷事件讓他身心俱疲　認「上酒店」有原因：我都在哭都在Emo

NBA／獨行俠戴維斯40分白搭 灰熊搶下老八首輪挑戰雷霆

聽新聞
0:00 / 0:00

影／母娘文化季繞境起駕儀式 賴清德、蔣萬安同框扶轎

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
台北市長蔣萬安日前赴北檢前聲援國民黨集結抗議司法不公，喊出倒閣之後。今天賴清德總統、蔣萬安以及內政部長劉世芳等人出席松山慈惠堂2025年母娘文化祭一同扶轎。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安日前赴北檢前聲援國民黨集結抗議司法不公，喊出倒閣之後。今天賴清德總統、蔣萬安以及內政部長劉世芳等人出席松山慈惠堂2025年母娘文化祭一同扶轎。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安日前赴北檢前聲援國民黨集結抗議司法不公，喊出倒閣之後。今天賴清德總統、蔣萬安以及內政部長劉世芳等人出席松山慈惠堂2025年母娘文化祭，劉、蔣、賴三人依序抵達活動會場，蔣到場後留在入口下車處等待賴到場，兩人握手致意後進入慈惠堂殿內。

今天的母娘文化祭，與近期風波有關的多位相關人員都到場。內政部長劉世芳抵達後就直接在下車處等待賴清德，一旁的北市警察局長李西河隨即上前敬禮兩人短暫交談，隨後蔣萬安抵達後，則和同黨的立委李彥秀站在一起寒暄。接著賴清德抵達後，等在一旁的蔣萬安則主動上前握手，一行人陸續往殿內移動。

賴清德與蔣萬安、劉世芳等人出席貴賓，隨即參與母娘文化館揭牌及羅天大醮米龍開光儀式。接著賴清德、蔣萬安為「2025台北母娘文化季羅天大醮米龍開光暨保民遶 境嘉年華起駕」儀式一同扶轎。

台北市長蔣萬安（左）日前赴北檢前聲援國民黨集結抗議司法不公，喊出倒閣之後。今天賴清德總統（右）與蔣萬安出席松山慈惠堂2025年母娘文化祭，兩人同框為「母娘文化館」揭牌。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（左）日前赴北檢前聲援國民黨集結抗議司法不公，喊出倒閣之後。今天賴清德總統（右）與蔣萬安出席松山慈惠堂2025年母娘文化祭，兩人同框為「母娘文化館」揭牌。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右二）日前赴北檢前聲援國民黨集結抗議司法不公，喊出倒閣之後。今天與賴清德總統（左五），一同出席松山慈惠堂2025年母娘文化祭，蔣到場後留在入口下車處等待賴到場，兩人握手致意後進入慈惠堂殿內。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右二）日前赴北檢前聲援國民黨集結抗議司法不公，喊出倒閣之後。今天與賴清德總統（左五），一同出席松山慈惠堂2025年母娘文化祭，蔣到場後留在入口下車處等待賴到場，兩人握手致意後進入慈惠堂殿內。記者林俊良／攝影

劉世芳 蔣萬安 賴清德

延伸閱讀

75歲黃呂錦茹長時間偵訊 蔣萬安：相當不捨、一定聲援

圖表看時事／蔣萬安「倒閣說」逼朱立倫扛罷免危機責任？一圖看各方立場、關鍵差異

少了蔣萬安有差？藍營連2天號召北檢外集合 支持人潮「驟升驟降」

綠營赴監院陳情彈劾 蔣萬安霸氣回：由我一個人承擔

相關新聞

母娘文化館揭牌拉布幕 賴清德當場被蓋頭、點炮又被嚇一跳

賴清德總統上午參加2025年台北母娘文化季繞境嘉年華，與台北市長蔣萬安同台，在扶鸞起駕繞境儀式中抬轎。起駕前兩人一同參加...

影／母娘文化季繞境起駕儀式 賴清德、蔣萬安同框扶轎

台北市長蔣萬安日前赴北檢前聲援國民黨集結抗議司法不公，喊出倒閣之後。今天賴清德總統、蔣萬安以及內政部長劉世芳等人出席松山...

難成信義計畫區？新板特區空廊公益出租申請掛蛋

早年台北縣政府仿造台北信義計畫區打造板橋新板空廊，不過案件30多年過去尚未全區貫通，目前完成的14處已收歸市府管理，為活...

新北頒布校外教學實施辦法 鄭宇恩批立意良善卻美中不足

新北市教育局本月發布國民中小學辦理戶外教育實施辦法，規範各校辦理戶外教學的相關程序與責任歸屬。辦法涵蓋計畫審核、活動設計...

新北市客家桐花祭系列活動登場 春遊新北賞五月雪

2025新北市客家桐花祭「青春桐樂會」今天在土城五路財神廟揭開序幕，現場有客家饒舌、桐人Coser、特色市集及親子帶動跳...

卓榮泰土城參加產業座談 侯友宜未到：昨日臨時通知已有安排

行政院長卓榮泰今天到土城產業園區參加新北場次產業座談會，新北市長侯友宜沒有同台。侯友宜今天受訪表示，這個行程是昨日臨時通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。