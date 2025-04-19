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影／母娘文化季繞境起駕儀式 賴清德、蔣萬安同框扶轎
台北市長蔣萬安日前赴北檢前聲援國民黨集結抗議司法不公，喊出倒閣之後。今天賴清德總統、蔣萬安以及內政部長劉世芳等人出席松山慈惠堂2025年母娘文化祭，劉、蔣、賴三人依序抵達活動會場，蔣到場後留在入口下車處等待賴到場，兩人握手致意後進入慈惠堂殿內。
今天的母娘文化祭，與近期風波有關的多位相關人員都到場。內政部長劉世芳抵達後就直接在下車處等待賴清德，一旁的北市警察局長李西河隨即上前敬禮兩人短暫交談，隨後蔣萬安抵達後，則和同黨的立委李彥秀站在一起寒暄。接著賴清德抵達後，等在一旁的蔣萬安則主動上前握手，一行人陸續往殿內移動。
賴清德與蔣萬安、劉世芳等人出席貴賓，隨即參與母娘文化館揭牌及羅天大醮米龍開光儀式。接著賴清德、蔣萬安為「2025台北母娘文化季羅天大醮米龍開光暨保民遶 境嘉年華起駕」儀式一同扶轎。
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