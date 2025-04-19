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新北市客家桐花祭系列活動登場 春遊新北賞五月雪

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
2025新北市客家桐花祭「青春桐樂會」今天登場。記者葉德正／攝影
2025新北市客家桐花祭「青春桐樂會」今天登場。記者葉德正／攝影

2025新北市客家桐花祭「青春桐樂會」今天在土城五路財神廟揭開序幕，現場有客家饒舌、桐人Coser、特色市集及親子帶動跳，展現新北在地與客家藝文特色。新北市長侯友宜今天出席開幕活動指出，新北市府規畫在新店、石碇、三芝、鶯歌、土城、瑞芳推出系列活動4月19號到5月10一起來新北欣賞桐花之美。

今天開幕式邀請台灣首檔嘻哈選秀節目「大嘻哈時代」第一季的季軍Yappy曾怡彬帶來客語創作，還有音樂創作、主持及演戲俱佳的范宸菲，另有多元族群融合則有在地德霖科大的日本及韓國舞蹈、原民舞蹈團等精彩演出。

龍華科技大學、景文科技大學ACG(Anime Comics Games）文化研究社與奇士華幼兒園也扮演葬送的芙莉蓮、初音未來、魔法少女小圓、航海王與鬼滅之刃等動漫經典角色，「桐人Coser召集令」邀請民眾透過與動漫或桐花有關的Dress Code，如髮飾、妝容、裝備等一起Cos裝扮桐樂。

現場還有在地特色「好客市集」，有客屬社團的客家經典料理、科技大學創意研發的客家風味披薩，在地文創小物及伴手禮，消費即可參加「桐享好運集點」兌換精美小禮。

新北客家局長劉冠吟表示，新北客家桐花祭以「青春桐樂會」為主軸，為年輕人建構平台，讓有才華的青年，得以展現客家文化青春活力與好客熱情。

4月20日「浪漫街頭桐樂會」快閃活動於新店碧潭風景區舉行，邀請客家歌手陳瑋儒、醒吾科技大學表演藝術系帶來客家歌舞演出，此外伊林娛樂模特兒將穿著永續服裝演繹時尚，結合「客家」、「舞蹈」、「永續時尚」的美妙歌舞表演，同時紀錄喜歡的畫面，上傳至社群平台打卡兌換限量小禮與參加抽獎。

主辦單位也規畫「回眸一笑百花一生」短影音線上徵件活動，邀請民眾在桐花海中紀錄「回眸」的美麗畫面，整合優秀作品製作成時尚大片，傳遞桐花祭的力量，活動至4月30日截止報名，不限任何型態，人類、寵物、玩偶等畫面皆可，將選出特色作品，獎項為現金2000元5名及禮券200元50名，未得獎者則抽JOMODEL洗沐組5名等。

新北市客家局說，每年四月至五月花期，土城、三芝、瑞芳、鶯歌、新店及石碇區等賞桐路線，無論遠眺或漫步林蔭步道間，都是季節限定的獨特風景，邀請大家一起沉浸在雪白繽紛的桐花世界、留下美好難忘的回憶。

2025新北市客家桐花祭「青春桐樂會」今天登場。記者葉德正／攝影
2025新北市客家桐花祭「青春桐樂會」今天登場。記者葉德正／攝影

客家文化 桐花祭

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