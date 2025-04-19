卓榮泰土城參加產業座談 侯友宜未到：昨日臨時通知已有安排

行政院長卓榮泰今天到土城產業園區參加新北場次產業座談會，新北市長侯友宜沒有同台。侯友宜今天受訪表示，這個行程是昨日臨時通知，他已安排好其他行程，今天相信產業界都會直接表達聲音，他們也都有反映過，大家一起共同克服與解決產業在新北、台灣的困境。

侯友宜今天出席土城桐花活動，他表示，因為已排行程，沒有辦法參加座談會，但有指派副市長陳純敬、經發局長盛筱蓉前往，一起共同面對產業相關議題。

侯友宜說，他日前也到行政院會替產業界表達心聲與大家所碰到的困難，他也有跟院長做一些溝通，今天在土城的這場產業座談會，相信很多產業界會直接表達聲音，這些聲音也有反映過，大家一起面對共同克服、解決，產業在新北、台灣的困境。