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日本阿波舞來台表演 為媽祖慶生

聯合報／ 教育事業部
陳玉峰代表致贈象徵步步高升的「獅子登梯」交趾陶給白桓學，象徵台日友誼的長久與珍貴。圖／松山慈祐宮提供
陳玉峰代表致贈象徵步步高升的「獅子登梯」交趾陶給白桓學，象徵台日友誼的長久與珍貴。圖／松山慈祐宮提供

18日傍晚，來自日本東京高圓寺的百位阿波舞舞者，身著傳統服飾，於台北市松山慈祐宮前熱力登場。輕快節奏搭配震撼人心的群舞，吸引眾多前來參拜的信徒、準備前往饒河夜市的民眾以及外國遊客駐足觀賞，也為「2025錫口文化節」揭開序幕。

當天活動盛大，包括台北市長蔣萬安、市議會議長戴錫欽、松山區區長鄭朝元、日本東京杉並區副區長白桓學及松山慈祐宮董事長陳玉峰等貴賓皆出席，共同見證這場文化交流盛會，現場吸引近千名民眾參與。

松山慈祐宮董事長陳玉峰表示，東京高圓寺阿波舞曾被日本民眾票選為「最想參加的夏日祭典第一名」。2015年首次受邀來台演出時，民眾熱烈迴響。之後除2021年因疫情暫停，今年是阿波舞團第5次來台演出，讓台灣民眾也能感受日本熱鬧的夏日祭典氛圍，同時也為媽祖祝壽。

蔣萬安指出，「三月瘋媽祖」已成為全民參與的重要文化活動，為讓市民能更貼近媽祖信仰，市府自19年前起與松山慈祐宮攜手舉辦「錫口文化節」，透過媽祖聖誕三獻大典與松山十三庄遶境活動，展現在地宮廟文化與歷史。他也肯定慈祐宮持續促成阿波舞團來台演出，為台日搭起文化交流的橋梁。

白桓學也表示，十年前首次應松山慈祐宮邀請來台演出，感謝各方朋友的支持，讓這段跨國情誼延續。他說，阿波舞自68年前發展至今，已培養超過一萬名舞者，這次率百人來台演出，感受到台灣民眾的熱情與鼓勵，讓舞者們充滿動力。

活動中，陳玉峰代表致贈白桓學三樣紀念品，包括象徵步步高升的「獅子登梯」交趾陶、印有阿波舞圖樣的運動毛巾，以及由市長蔣萬安設計、為世界壯年運動會特製的浴巾。陳玉峰表示，這些紀念品象徵台日友誼的長久與珍貴，也見證高圓寺阿波舞團來台演出的深厚情誼。

陳玉峰指出，今年農曆三月二十三日（國曆四月二十日）媽祖聖誕，除了邀請高圓寺阿波舞團來台，也將依循傳統舉辦「三獻大典」，並於四月二十二、二十三日恭請媽祖鑾駕出巡松山十三街庄，祈願國泰民安、闔家平安。

表演結束後，松山慈祐宮人員與日本東京高圓寺阿波舞團員在廟前廣場合照。圖／松山慈祐宮提供
表演結束後，松山慈祐宮人員與日本東京高圓寺阿波舞團員在廟前廣場合照。圖／松山慈祐宮提供
包括蔣萬安、戴錫欽、鄭朝元、白桓學及陳玉峰等貴賓，引領「東京高圓寺阿波舞」團員邊演奏音樂邊跳著舞，熱鬧踩街到松山車站。圖／松山慈祐宮提供
包括蔣萬安、戴錫欽、鄭朝元、白桓學及陳玉峰等貴賓，引領「東京高圓寺阿波舞」團員邊演奏音樂邊跳著舞，熱鬧踩街到松山車站。圖／松山慈祐宮提供
陳玉峰代表致贈由市長蔣萬安設計、為世界壯年運動會特製的浴巾。圖／松山慈祐宮提供
陳玉峰代表致贈由市長蔣萬安設計、為世界壯年運動會特製的浴巾。圖／松山慈祐宮提供

三月瘋媽祖 日本 松山慈祐宮

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