世壯運倒數不到1個月 北市消防健兒參賽舉重、划龍舟

「2025雙北世界壯年運動會」倒數不到1個月，北市宣布消防員不缺席，參賽項目從龍舟、輕艇到法式滾球，還有人是世壯運極限運動消防員邀請賽的代表。消防局說，10名消防員以選手、應援身分共襄盛舉，不只展現平時訓練成果，也體現消防團隊的凝聚力。

消防局長莫懷祖表示，消防局組隊參與龍舟賽多年，局內的運動風氣盛行，此次適逢雙北舉辦世壯運，北市消防員也不缺席，挑戰自己。參加輕艇和龍舟的華山分隊隊員黃立緯表示，平時熱愛水上運動，這次與隊員在工作外積極訓練，跟消防工作一樣，靠的是團隊合作。

華山分隊隊員于懷恩分享，小型、大型龍舟的編制與節奏協調上不同，愈多人的船，愈需要一致節奏，也是消防員最好的默契訓練。他們經常在百齡橋下水域訓練，甚至划至關渡，「每一次划槳，都是對體能與意志的雙重鍛鍊。」八德分隊隊員楊世駿則參加龍舟200公尺與500公尺賽事，也分析兩種賽距在體能與節奏確實有差異。

潘建霖目前服務消防局訓練中心，將挑戰技術與節奏並重的法式滾球；金華分隊隊員戴于智參與舉重項目，是首位參加世壯運極限運動消防員邀請賽的代表；消防女力代表則組成應援團。