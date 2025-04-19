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永和大陳都更 單元3開工

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北永和大陳都更單元3昨動工，未來將與單元4留設超過2千坪公園，圖為公園完工模擬圖。圖／新北市城鄉局提供
新北永和大陳都更單元3昨動工，未來將與單元4留設超過2千坪公園，圖為公園完工模擬圖。圖／新北市城鄉局提供

新北市長侯友宜昨出席永和大陳都更案單元3開工動土典禮，預計2028年完工。大陳公辦都更案是全台最大、最複雜的公辦都更案，房屋老舊產權複雜且人數眾多，公共設施不完善加上巷道狹窄，經過近10年努力才逐步解決。

侯友宜表示，大陳都更範圍大，戶數最多，挑戰性很高，7個單元都已簽約實施，謝謝住戶們配合，施作單位會全力以赴，未來還有單元1、4、5、6、7，會用最快的速度逐漸完成。

郭太太表示，以前家裡開雜貨店，但是環境不好，經常被隔壁的聲音吵到，看到附近的屋子都陸續重建，很期待完工後入住新房子。

新北住都中心執行長錢奕綱表示，成立駐點工作站逐戶拜訪，突破尋人、年長者、弱勢戶的各種整合困境，1年半即核定通過，252戶在5個月和平搬遷相當不容易。未來打造現代化住商大樓及優質市場空間，另外併同單元4共同留設超過2千坪中央公園。

市議員連斐璠表示，單元3完工後可以提供很多公共設施，包含永和公有市場，會有更優質衛生的購物環境，希望活動中心空間集中在同一棟建物才好管理，希望盡快施工。

城鄉局指，未來將擁有活動中心、幼兒園、圖書館、市場、公托、日照中心及社會住宅等多樣公益設施，鄰近中和新蘆線頂溪站及正在施工的萬大線永平國小站。

侯友宜 都更

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