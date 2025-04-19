快訊

全台檢調大搜索 朱立倫：賴清德只差一步就宣布戒嚴了

聽新聞
0:00 / 0:00

新北科技抓噪音 民怨未改車卻挨罰

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市噪音科技執法設備。本報資料照片
新北市噪音科技執法設備。本報資料照片

噪音是新北市陳情之冠，近5年陳情逾3萬3千件，市府以科技執法取締，今年預計增加到210處。近期很多民眾陳情被罰車輛原廠未改裝，且罰單遲寄難還原現場，缺乏救濟制度，成搶錢工具。環保局回應，原廠車輛仍可能出現噪音，未來執法機制與技術會持續優化。

議員劉美芳昨開記者會，陳情人小毛稱，機車是原廠車，某天收到5個月前違規罰單，無從還原當下。環河西路是多車道，有各種音源干擾，他提出申訴，市府卻搞不清楚是固定式還是移動式設備，質疑黑箱作業；高先生也說，在同路段被開罰，他定檢都合格，不解交通部說合法，環保局卻開單。

劉美芳說，聲音易受環境聲音干擾，有時候對向車、喇叭、環境噪音都可能影響判定，新北市每年都有大量照相取締案件，說是科技執法，但還要人工排除，有達到科技執法目的？

YouTuber「火花羅」表示，偵測設備非常簡陋，是麥克風偵測超標後啟動攝影機，畫面拍到誰就是誰，因此需要人工審核，導致新北實際開罰率只有2%。

台灣機車路權促進會副理事長吳祥瑀認為，政府應提出更完善救濟手段，現行民刑事都會要求告訴人提供充分證據，但聲音科技執法，只寄來罰單畫面，卻要被開罰對象舉證申訴，明顯不合理。

環保局表示，收到罰單可掃描罰單上QR Code查詢相關違規證據，可提起訴願或行政訴訟，科技執法皆依據環境部運作指引設置，需排除多車、降雨、風大等因素，需要行政作業時間。即便是原廠車輛，若未妥善維護或超速等不當操作，噪音仍會超標。

環保局統計2021年至今年3月止，新北市民檢舉噪音車案件共計3萬3302件，反映噪音車問題已成民眾普遍重視問題，環保局針對噪音車通知到檢共計1萬666件，另裁處噪音車計5297件。環保局將持續與環境部、交通部及經濟部等溝通，針對罰鍰金額調整、執法機制、噪音標準與技術面持續優化。

噪音 環保局

延伸閱讀

新北永和大陳公辦都更 單元3動土估118年完工

「沒改車」原廠車噪音還是超標？ 議員質疑新北噪音科技執法不科技

板橋埔墘區段徵收二次公聽會 劉美芳盼打造宜居空間

桃警嚴打改管！3車噪音過關仍罰…名牌大重機被抓噴近萬元

相關新聞

新北科技抓噪音 民怨未改車卻挨罰

噪音是新北市陳情之冠，近5年陳情逾3萬3千件，市府以科技執法取締，今年預計增加到210處。近期很多民眾陳情被罰車輛原廠未...

石門老梅綠石槽 日出美景

北海岸季節限定美景石門老梅綠石槽目前覆蓋率7到8成，進入最佳觀賞期，猶如鋪上一層綠油油的地毯，吸引民眾搶拍美景。觀光署北...

永和大陳都更 單元3開工

新北市長侯友宜昨出席永和大陳都更案單元3開工動土典禮，預計2028年完工。大陳公辦都更案是全台最大、最複雜的公辦都更案，...

馬來西亞千人獎勵團遊九份、十分放天燈 新南向吸客源

馬來西亞最大保險公司之一的大東方人壽保險1010人大型企業獎勵旅遊團首團將分8梯次來台，交通部觀光署預計可帶來約5000...

新北群募計劃邁入第5年 邀點通科技分享進軍日本市場經驗

新北經發局推動群募輔導計畫邁入第五年，截至去年已累積2.37億元募資金額，今年說明會，經發局邀請邀請成功進軍日本市場的點...

新北汐止下寮福興宮提早迎媽祖遶境 辦公大樓備香案拜拜

農曆3/23媽祖生，各地宮廟都會遶境祈福，而汐止區的下寮福興宮，因為里內有遠雄、東科等辦公大樓，所以，今年福興宮特地將遶境時間提早兩天，選在今(18)日星期五上班日舉行，當天公司行號都在一樓擺放香案拜拜，新北市議員白珮茹也出席一起抬轎跟著遶境，整個文化里街頭好熱鬧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。