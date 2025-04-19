新北科技抓噪音 民怨未改車卻挨罰

噪音是新北市陳情之冠，近5年陳情逾3萬3千件，市府以科技執法取締，今年預計增加到210處。近期很多民眾陳情被罰車輛原廠未改裝，且罰單遲寄難還原現場，缺乏救濟制度，成搶錢工具。環保局回應，原廠車輛仍可能出現噪音，未來執法機制與技術會持續優化。

議員劉美芳昨開記者會，陳情人小毛稱，機車是原廠車，某天收到5個月前違規罰單，無從還原當下。環河西路是多車道，有各種音源干擾，他提出申訴，市府卻搞不清楚是固定式還是移動式設備，質疑黑箱作業；高先生也說，在同路段被開罰，他定檢都合格，不解交通部說合法，環保局卻開單。

劉美芳說，聲音易受環境聲音干擾，有時候對向車、喇叭、環境噪音都可能影響判定，新北市每年都有大量照相取締案件，說是科技執法，但還要人工排除，有達到科技執法目的？

YouTuber「火花羅」表示，偵測設備非常簡陋，是麥克風偵測超標後啟動攝影機，畫面拍到誰就是誰，因此需要人工審核，導致新北實際開罰率只有2%。

台灣機車路權促進會副理事長吳祥瑀認為，政府應提出更完善救濟手段，現行民刑事都會要求告訴人提供充分證據，但聲音科技執法，只寄來罰單畫面，卻要被開罰對象舉證申訴，明顯不合理。

環保局表示，收到罰單可掃描罰單上QR Code查詢相關違規證據，可提起訴願或行政訴訟，科技執法皆依據環境部運作指引設置，需排除多車、降雨、風大等因素，需要行政作業時間。即便是原廠車輛，若未妥善維護或超速等不當操作，噪音仍會超標。

環保局統計2021年至今年3月止，新北市民檢舉噪音車案件共計3萬3302件，反映噪音車問題已成民眾普遍重視問題，環保局針對噪音車通知到檢共計1萬666件，另裁處噪音車計5297件。環保局將持續與環境部、交通部及經濟部等溝通，針對罰鍰金額調整、執法機制、噪音標準與技術面持續優化。