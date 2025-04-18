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北市19日2場集會遊行活動 警管制凱道等路段

中央社／ 台北18日電

北市警方表示，凱達格蘭大道等路段在19日上午8時起至晚上10時止，申准舉辦2場集會遊行活動，包含「拒絕統戰、守護台灣」集會，將從19日0時管制凱道至公園路。

台北市警察局中正一分局今天發布新聞資料指出，19日市區將舉辦2場集會遊行活動，包含「拒絕統戰、守護台灣」集會、「支持大麻除罪化」遊行。

警方表示，針對「拒絕統戰、守護台灣」集會交通管制措施，將從19日0時起，管制凱達格蘭大道（中山南路不含至公園路不含）東、西雙向全線車道，車輛禁止通行，以讓申辦單位搭設舞台、音響等硬體設備。

警方說，此集會預計至19日深夜12時活動撤場結束，相關路段才開放車輛通行，並視交通狀況提早或延後管制。

警方表示，至於「支持大麻除罪化」遊行活動，19日上午8時起在濟南路1段（中山南路不含至鎮江街不含）集會，將管制往西全線車道及往東內側1線車道，車輛禁止通行，並視交通狀況提早或延後管制。

警方說，此活動遊行路線將從19日下午4時30分出發，從濟南路1段立法院群賢樓前集合後出發，右轉中山南路東側慢車道、右轉青島東路、右轉林森南路、右轉仁愛路1段南側慢車道、迴轉信義路1段北側慢車道、左轉林森南路、左轉濟南路1段集會後解散。

警方表示，此場遊行活動行經管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍。

北市 統戰 車道

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