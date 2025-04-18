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馬來西亞千人獎勵團遊九份、十分放天燈 新南向吸客源

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
馬來西亞千人獎勵團遊九份、十分放天燈，新南向吸客源。記者游明煌／翻攝
馬來西亞千人獎勵團遊九份、十分放天燈，新南向吸客源。記者游明煌／翻攝

馬來西亞最大保險公司之一的大東方人壽保險1010人大型企業獎勵旅遊團首團將分8梯次來台，交通部觀光署預計可帶來約5000萬元觀光產值。首發團昨抵台，今天百餘遊客到九分山城、十分老街放天燈、品嘗美食。

觀光署表示，全團共分8個梯次，自4月17日起至29日止陸續抵台進行5天4夜，橫跨新北市、台北市及宜蘭等地區，展現台灣觀光疫後國際入境市場能量與交通部新南向市場推動「境外企業獎勵旅遊」成果。

首發團行程有九份山城、十分放天燈、台北西門町、宜蘭傳藝中心及威士忌觀光酒廠等，包含文化觀光、台式美食、手作體驗與市區導覽等行程。

許姓員工說，這次公司獎勵旅遊招待來台，事隔多年再度訪台，到九份吃到很好吃的美食，還有放天燈，感覺很不錯，值得回味。

觀光署指出，新南向市場企業獎勵旅遊潛力大，觀光署未來將持續攜手地方政府與旅行業界，深化新南向市場布局，針對企業獎勵旅遊、穆斯林友善旅遊、深度文化體驗等主題進行產品優化與資源整合。

馬來西亞千人獎勵團遊九份、十分放天燈，新南向吸客源。記者游明煌／翻攝
馬來西亞千人獎勵團遊九份、十分放天燈，新南向吸客源。記者游明煌／翻攝

天燈 觀光署

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