馬來西亞千人獎勵團遊九份、十分放天燈 新南向吸客源

農曆3/23媽祖生，各地宮廟都會遶境祈福，而汐止區的下寮福興宮，因為里內有遠雄、東科等辦公大樓，所以，今年福興宮特地將遶境時間提早兩天，選在今(18)日星期五上班日舉行，當天公司行號都在一樓擺放香案拜拜，新北市議員白珮茹也出席一起抬轎跟著遶境，整個文化里街頭好熱鬧。

2025-04-18 18:00