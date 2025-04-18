新北群募計劃邁入第5年 邀點通科技分享進軍日本市場經驗

新北經發局推動群募輔導計畫邁入第五年，截至去年已累積2.37億元募資金額，今年說明會，經發局邀請邀請成功進軍日本市場的點通科技現場分享實戰經驗，更有專業顧問團隊駐點提供免費一對一諮詢，現場吸引超過50家業者參與。

經發局長盛筱蓉表示，今年度將徵選8組具原創性或AI相關應用之商品或服務進行深度輔導，提供策略服務、市場調查、集資宣傳、異業合作等多元資源。不只如此，為鼓勵積極投入群募市場，只要在10月底前完成平台上架，即可獲得5萬元廣告投放金，並由顧問量身打造行銷推廣策略，強化品牌曝光效益。

此次活動特別邀請點通科技分享2023年群募成功案例，「伊鍵通 OTTalk PLUS」一鍵式居家求救及通訊裝置，透過群募計畫支援，不僅順利募資，更成功進軍日本市場，並於隔年進駐新店青創寶高數位基地，繼續創造事業新高峰。