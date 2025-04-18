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綠議員赴監院告發蔣萬安 議員汪志冰質詢警局長：彈劾能成立？

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨北市議員汪志冰說，自己昨晚人也在北檢現場，若要通通抓起來，也要把她加進去。記者邱書昱／攝影
國民黨北市議員汪志冰說，自己昨晚人也在北檢現場，若要通通抓起來，也要把她加進去。記者邱書昱／攝影

台北地檢署昨偵辦國民黨罷民進黨立委連署疑造假案，搜索國民黨北市黨部，台北市蔣萬安昨也在國民黨主席朱立倫號召下，出席北檢聲援，蔣在致詞更喊出倒閣。民進黨北市議員洪健益說，政治上可見蔣萬安想當共主，喊倒閣也是出難題給朱立倫。

台北市長蔣萬安昨晚到台北地檢署參加國民黨聲援，由於北檢為集會禁制區，引發爭議。北市民進黨議員陳賢蔚向監察院告發蔣行政不中立，為此，台北市國民黨議員汪志冰今下午在北市議會質詢北市警察局長李西河，昨天狀況彈劾能否成立？李西河回應，尊重監察院。

陳賢蔚今下午會同律師，向監察院告發蔣萬安違反公務人員行政中立，蔣也是讀過法律法律人，台灣民選的市長，不應該帶頭違法，愧對台北市民期待，更讓第一線警察背負到很大壓力，很多人批評，為什麼昨天等到蔣萬安離開，警方才敢第一次舉牌。

為此，汪志冰在北市議會警政衛生部門質詢李西河，昨天晚上北檢的抗爭活動，全程都有掌握，針對昨晚的整體狀況，認為會不會彈劾成立？李西河回應，尊重監察院。

汪志冰追問，「但你知道事實啊，如果要來問我們，就是要把事實呈現，那作為北市警察局長，你有沒有任何看法？到時候監察院不會問你嗎？」

李西河表示，「如果監察院函文就是把事實做一個…」昨天的事實就是，蔣萬安在7點35分到現場，說要表達一下就離開，中間有表達一些看法就離開，「我們就集遊法，因為現場不能聚集、集會是禁制區…」

汪志冰問，所以做為局長，昨天現場掌握清楚，但是沒有辦法回答彈劾會不會成立？李西河回應，尊重監察院，依法來辦。

李西河 監察院

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