新北瑞芳區里環境認證第二梯次 各里拿出創意與美感

新北市環保局舉行的里環境認證，今年瑞芳區共有21個里參加里環境認證，再度突破往年參加的里數，瑞芳區今(18)日是第二梯次接受考評，包括龍川里，傑魚里，瑞濱里，濂洞里，鼻頭里共五里進行考核，各里也讓評委看到用心的成果。

龍川里里長賴鴻春說，現在每年都參加里環境認證，藉此激勵志工團隊還有居民一起自主進行環境的改善，現在巷道維持乾淨了，狗大便也少很多，也讓民眾居住起來更舒適了。

瑞芳區區長楊勝閔說，今年瑞芳區共有21里參加里環境認證，是歷年來最多，這幾天也特別陪同評委到各里進行實地考核，每位里長都很認真打造里內的宜居環境，里內也有志工隊甚至住戶一起來維護環境，透過里環境認證機制，肯定里長的用心。