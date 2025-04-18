快訊

立院龍頭選舉「綠白電話門」柯文哲告吳崢求償100萬結果曝光

朱立倫高喊再赴北檢！警出動160人 憂防線再失守1招加工鐵馬護欄

聽新聞
0:00 / 0:00

新北汐止下寮福興宮提早迎媽祖遶境 辦公大樓備香案拜拜

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
因為里內有遠雄、東科等辦公大樓，所以，今年福興宮特地將遶境時間提早兩天，選在今天星期五上班日舉行，當天公司行號都在一樓擺放香案拜拜，祈求平安。 圖/觀天下有線電視提供
因為里內有遠雄、東科等辦公大樓，所以，今年福興宮特地將遶境時間提早兩天，選在今天星期五上班日舉行，當天公司行號都在一樓擺放香案拜拜，祈求平安。 圖/觀天下有線電視提供

農曆3/23媽祖生，各地宮廟都會遶境祈福，而汐止區的下寮福興宮，因為里內有遠雄、東科等辦公大樓，所以，今年福興宮特地將遶境時間提早兩天，選在今(18)日星期五上班日舉行，當天公司行號都在一樓擺放香案拜拜，新北市議員白珮茹也出席一起抬轎跟著遶境，整個文化里街頭好熱鬧。

汐止下寮福興宮主委陳清榮說，福興宮每年都會辦迎媽祖遶境，今年提早在農曆3/21日，因為，在遠雄東科一帶的公司星期日都放假，所以，改在星期五上班日，祈求平安順利。

文化里長余寶聰表示，今年是福興宮輪值，下寮地區本來有福龍宮跟福安宮、還有福興宮，今年是福興宮輪到爐主，三個土地公廟聯合遶境，因為各廟的人手不足，從前年開始，福興宮跟福龍宮就各自辦理，至於福安宮因為人員的關係，就沒有參與遶境，會辦在今天，主要是因為廟的轄區剛好有遠雄廣場、東方科學園區等，都是今天才有上班，所以，本來農曆3/23日的媽祖遶境是這個星期日，提早在今天星期五下午一點準時出發遶境。

余寶聰提到，今天首先要感謝天公作美，讓遶境可以圓滿順利，會提早遶境是因為這種古早的傳統習俗都已經漸漸淡掉了，在每次廟遶境時，年輕一輩的，很少有人擺香案拜拜，而因為遠雄跟遠東、東科，是高科技廠辦，他們還是很信土地公廟，尤其是3/23迎媽祖，只要有過去遶境，都會擺香案準備的很澎湃，所有商家會排在大樓的大廳前面換香拜拜，所以，才會選在今天遶境，不然，3/23當天星期天遶一大圈，沒有人拜拜，就沒有意義了。

余寶聰也說，今天在遶境前有舉辦一個挺農活動，因為高麗菜盛產，跟農會結合購買50箱，等遶境完會送每人一顆高麗菜，而跟農會購買的這些錢，他們也會轉贈給慈善機購做愛心。

有信眾每年都來參加遶境祈福，直說，廟慶活動是里內的大事，能夠一起參與覺得很開心，祈求媽祖保祐。

媽祖 拜拜 遶境

延伸閱讀

北港媽祖藝閣遶境竟有人丟龍蝦紅蟳 民眾接到「活的！」嚇一跳

嘉義朴子藝閣丟擲小物愈玩愈大 今年「丟40台電視」

影／北港朝天宮迎媽祖今登場 炸轎、犁炮震撼畫面曝光

大甲媽遶境清水高中廁所髒亂 學生怒批丟光媽祖臉

相關新聞

綠議員赴監院告發蔣萬安 議員汪志冰質詢警局長：彈劾能成立？

台北地檢署昨偵辦國民黨罷民進黨立委連署疑造假案，搜索國民黨北市黨部，台北市蔣萬安昨也在國民黨主席朱立倫號召下，出席北檢聲...

新北汐止下寮福興宮提早迎媽祖遶境 辦公大樓備香案拜拜

農曆3/23媽祖生，各地宮廟都會遶境祈福，而汐止區的下寮福興宮，因為里內有遠雄、東科等辦公大樓，所以，今年福興宮特地將遶境時間提早兩天，選在今(18)日星期五上班日舉行，當天公司行號都在一樓擺放香案拜拜，新北市議員白珮茹也出席一起抬轎跟著遶境，整個文化里街頭好熱鬧。

新北瑞芳區里環境認證第二梯次 各里拿出創意與美感

新北市環保局舉行的里環境認證，今年瑞芳區共有21個里參加里環境認證，再度突破往年參加的里數，瑞芳區今(18)日是第二梯次接受考評，包括龍川里，傑魚里，瑞濱里，濂洞里，鼻頭里共五里進行考核，各里也讓評委看到用心的成果。

「2025本草派對」5/10-5/11北市永樂廣場登場

臺北市商業處為活絡商圈發展並展現商圈獨特風貌，輔導台北迪化商圈發展促進會自主辦理「本草派對」活動，將於5月10日至11日在迪化街永樂廣場帶來身心療癒之旅，即日起開放報名。 臺北市商業處指出，今年以「

新北力挺創意上架群募平台 114年群眾募資計畫熱烈募集中

想讓創意閃耀國際舞台嗎？新北市114年群眾募資計畫熱烈開跑！經發局今(18)日舉辦徵件說明會，不僅邀請成功進軍日本市場的點通科技現場分享實戰經驗，更有專業顧問團隊駐點提供免費一對一諮詢，現場吸引超過50家業者參與，熱鬧非凡，許多業者直呼「太值了！」

新北美術館開幕 4/26-27綻放300秒煙火秀

新北市美術館將於4月25日正式開館，為迎接這座嶄新藝文地標誕生，新北市政府文化局特別自4月26日至6月1日，連續六個週末於新北市美術館戶外園區舉辦「開館系列活動」，透過精采的表演節目、光雕展演、主題市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。