新北汐止下寮福興宮提早迎媽祖遶境 辦公大樓備香案拜拜

農曆3/23媽祖生，各地宮廟都會遶境祈福，而汐止區的下寮福興宮，因為里內有遠雄、東科等辦公大樓，所以，今年福興宮特地將遶境時間提早兩天，選在今(18)日星期五上班日舉行，當天公司行號都在一樓擺放香案拜拜，新北市議員白珮茹也出席一起抬轎跟著遶境，整個文化里街頭好熱鬧。

汐止下寮福興宮主委陳清榮說，福興宮每年都會辦迎媽祖遶境，今年提早在農曆3/21日，因為，在遠雄東科一帶的公司星期日都放假，所以，改在星期五上班日，祈求平安順利。

文化里長余寶聰表示，今年是福興宮輪值，下寮地區本來有福龍宮跟福安宮、還有福興宮，今年是福興宮輪到爐主，三個土地公廟聯合遶境，因為各廟的人手不足，從前年開始，福興宮跟福龍宮就各自辦理，至於福安宮因為人員的關係，就沒有參與遶境，會辦在今天，主要是因為廟的轄區剛好有遠雄廣場、東方科學園區等，都是今天才有上班，所以，本來農曆3/23日的媽祖遶境是這個星期日，提早在今天星期五下午一點準時出發遶境。

余寶聰提到，今天首先要感謝天公作美，讓遶境可以圓滿順利，會提早遶境是因為這種古早的傳統習俗都已經漸漸淡掉了，在每次廟遶境時，年輕一輩的，很少有人擺香案拜拜，而因為遠雄跟遠東、東科，是高科技廠辦，他們還是很信土地公廟，尤其是3/23迎媽祖，只要有過去遶境，都會擺香案準備的很澎湃，所有商家會排在大樓的大廳前面換香拜拜，所以，才會選在今天遶境，不然，3/23當天星期天遶一大圈，沒有人拜拜，就沒有意義了。

余寶聰也說，今天在遶境前有舉辦一個挺農活動，因為高麗菜盛產，跟農會結合購買50箱，等遶境完會送每人一顆高麗菜，而跟農會購買的這些錢，他們也會轉贈給慈善機購做愛心。

有信眾每年都來參加遶境祈福，直說，廟慶活動是里內的大事，能夠一起參與覺得很開心，祈求媽祖保祐。