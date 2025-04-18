新北美術館開幕 4/26-27綻放300秒煙火秀

新北市美術館將於4月25日正式開館，為迎接這座嶄新藝文地標誕生，新北市政府文化局特別自4月26日至6月1日，連續六個週末於新北市美術館戶外園區舉辦「開館系列活動」，透過精采的表演節目、光雕展演、主題市集，打造融合生活與藝術的城市慶典。開館首週末4月26日及27日兩天晚間8點30分，更將舉行長達300秒的煙火大秀《藝鳴新聲》，為新北市美術館開館增添璀璨光彩。

文化局表示，首日活動4月26日（六）下午3點起，美術館戶外園區將展開主題市集，包含原創手作商品與風味餐飲，豐富選擇滿足視覺與味蕾。下午4點半，小舞台將由國立臺灣藝術大學音樂系打擊樂團、舞蹈系與謝楀墨帶來精采演出。晚間7點在大舞台由國際知名舞團雲門舞集，帶來藝術總監鄭宗龍作品《十三聲》，以60年代華西街的傳奇人物為靈感，融合宮廟唱咒、夜市叫賣與古老歌謠，展現臺灣在地文化的野性與藝術張力，自2016年首演以來巡演超過50座城市，累計超過百場演出，為全球矚目的現代舞鉅作。

緊接著4月27日（日）則由馬戲之門於下午4點半帶來《狂歡馬戲遊樂場》，晚間7點10分邀請FOCASA馬戲團演出親子馬戲作品《潘朵拉的盒子》。FOCASA長年深耕臺灣當代馬戲藝術，結合東方雜技、現代劇場與敘事美學，創作出獨具風格的表演形式。此次演出透過魔幻森林的探險故事，引領觀眾進入馬戲的奇幻世界，適合全齡觀賞。

迎接新北市美術館正式開館，4月26日與27日特別打造首週限定的煙火大秀《藝鳴新聲》，將於晚間8點30分登場，長達5分鐘的煙火設計，揉合藝術語彙與城市文化意象，以五大篇章「新生、旅程、色彩、融合、展望」演繹藝術啟航的歷程。「新生」章節以高空煙火緩緩升起，點點星芒於空中開展，象徵藝術的萌芽與啟航；接著進入「旅程」，蜿蜒的煙火軌跡與變化色彩，鋪陳藝術橫跨過去、現在與未來的流動感；「色彩」篇章中，煙火如畫筆揮灑於夜空，展現多元創意的交織綻放；在「融合」章節透過多種造型煙火同步綻放，象徵新北成為文化交會場域；最終章「展望」將整體煙火秀推向高潮，多層次金銀色瀑布煙火由高空傾瀉而下，象徵著藝術的未來不斷推進，宣告新北市的嶄新美學時代正式啟動。

文化局補充，新北市美術館開館系列活動自4月26日至6月1日每週末登場，活動皆為免費參加，邀請民眾前來共襄盛舉，建議多加利用大眾運輸。

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