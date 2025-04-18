「2025本草派對」5/10-5/11北市永樂廣場登場

臺北市商業處為活絡商圈發展並展現商圈獨特風貌，輔導台北迪化商圈發展促進會自主辦理「本草派對」活動，將於5月10日至11日在迪化街永樂廣場帶來身心療癒之旅，即日起開放報名。

臺北市商業處指出，今年以「重拾____」Refresh Your Life為主題，從傳統漢藥文化出發，結合創意餐飲設計與沉浸式體驗，深度整合超過20個大稻埕品牌，類型涵蓋漢藥南北貨、餐飲、生活選物及小酒館等，活動現場推出3大沉浸式體驗空間、8款特色調飲、4道本草小食及4種本草體驗，更匯聚30個特色攤位共同打造「本草市集」，邀請民眾以慢活步調在大稻埕自由探索，享受最純粹的好物、好味及好心情，重拾生活之道！

臺北市商業處江美玲副處長表示，迪化街商圈以漢藥南北貨聞名，特有的傳統產業及街區具歷史風貌的建築聚落群不僅是來臺旅客必訪的特色景點，懷舊復古的風味也吸引許多本地民眾造訪遊逛。為活絡商圈經濟並帶動在地發展，市府持續輔導迪化街商圈自主辦理特色活動，今年已是第7屆本草派對，期望藉由輔導商圈以創新手法行銷傳統產業，讓更多年輕世代朋友在老街中重新感受臺灣漢藥文化的魅力與活力。

台北迪化商圈發展促進會鄭玟和理事長則表示，透過「本草派對」重新詮釋漢藥與南北貨的形象，設計出融合餐飲、展覽及互動體驗的創新模式，不僅成功打破傳統產業的既有印象，更帶動產業發展與文化永續。今年以「重拾____」為主題，推出「解憂密室」、「療癒花園」、「共感森林」3大沉浸式體驗空間，串聯在地商家與知名品牌，讓大家在體驗傳統文化的同時，也能品味迪化街區的嶄新風貌。

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