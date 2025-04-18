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新北力挺創意上架群募平台 114年群眾募資計畫熱烈募集中

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
現場也特別展出6組過往輔導優質產品如WOKY Ti 渾圓杯、探索宇宙2025天文曆、Bento-GO伴伴盒、筋美適遠紅外線陶瓷按摩器、原桌Kimolo辣椒醬及OTTalK PLUS 伊鍵通。圖／新北經發局提供
現場也特別展出6組過往輔導優質產品如WOKY Ti 渾圓杯、探索宇宙2025天文曆、Bento-GO伴伴盒、筋美適遠紅外線陶瓷按摩器、原桌Kimolo辣椒醬及OTTalK PLUS 伊鍵通。圖／新北經發局提供

想讓創意閃耀國際舞台嗎？新北市114年群眾募資計畫熱烈開跑！經發局今(18)日舉辦徵件說明會，不僅邀請成功進軍日本市場的點通科技現場分享實戰經驗，更有專業顧問團隊駐點提供免費一對一諮詢，現場吸引超過50家業者參與，熱鬧非凡，許多業者直呼「太值了！」

經發局長盛筱蓉表示，「新北市群眾募資輔導計畫」提供的不只是輔導，更是陪伴團隊從產品萌芽到平台成功上架的一站式貼心服務。今(114)年度將徵選8組具原創性或AI相關應用之商品或服務進行深度輔導，提供策略服務、市場調查、集資宣傳、異業合作等多元資源。不只如此，為鼓勵積極投入群募市場，只要在10月底前完成平台上架，即可獲得5萬元廣告投放金，並由顧問量身打造行銷推廣策略，強化品牌曝光效益。

此次活動特別邀請點通科技分享112年群募成功案例：《伊鍵通 OTTalk PLUS》一鍵式居家求救及通訊裝置，透過群募計畫支援，不僅順利募資，更成功進軍日本市場，並於隔年進駐新店青創寶高數位基地，繼續創造事業新高峰。透過精彩分享，參與的業者更深入了解如何有效結合政府資源與募資技巧，現場迴響熱烈。

現場除了經驗分享，經發局表示，讓現場業者更清楚掌握募資及政府資源如何有效應用。此外，說明會更有超過30家業者報名專業諮詢，如文創商品、食品健康及生活用品類等多家業者，透過資深募資與行銷專家一對一指導，協助釐清產品市場定位、優化行銷規劃與資金操作節奏，不少業者表示獲益良多！

經發局補充，「新北市群眾募資輔導計畫」至今已扶植77組團隊，累計集資金額達新臺幣2.37億元，114年群募計畫現正熱烈受理中，歡迎踴躍報名。詳細資訊請洽計畫網站(https://www.ntpc-crowdfunding.com/)，或撥打專線02-86433592，由專人提供諮詢服務。

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經發局長盛筱蓉表示，「新北市群眾募資輔導計畫」提供的不只是輔導，更是陪伴團隊從產品萌芽到平台成功上架的一站式貼心服務。圖／新北經發局提供
經發局長盛筱蓉表示，「新北市群眾募資輔導計畫」提供的不只是輔導，更是陪伴團隊從產品萌芽到平台成功上架的一站式貼心服務。圖／新北經發局提供

114年群募計畫已開始受理申請，將徵選8組具原創性或AI相關應用之商品或服務進行深度輔導，歡迎踴躍報名。圖／新北經發局提供
114年群募計畫已開始受理申請，將徵選8組具原創性或AI相關應用之商品或服務進行深度輔導，歡迎踴躍報名。圖／新北經發局提供

點通科技透過新北群募輔導計畫的專業協助，不僅成功完成募資，更進軍日本市場，並於次年進駐新店青創寶高數位基地，持續拓展事業版圖。圖／新北經發局提供
點通科技透過新北群募輔導計畫的專業協助，不僅成功完成募資，更進軍日本市場，並於次年進駐新店青創寶高數位基地，持續拓展事業版圖。圖／新北經發局提供

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