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419「守護台灣」、「大麻合法化」大遊行 北市警公布交管圖
由反共網紅八炯人號召的「拒絕統戰，守護台灣」大會，明天下午將在凱達格蘭大道舉行，包括議員苗博雅、立委黃捷、曹興誠、波特王、呱吉、楊淑雅等人都將到場，轄區警方公布交管圖，呼籲民眾配合員警指揮。
中正一警方指出，「拒絕統戰、守護台灣」集會活動，自4月19日0時起，凱達格蘭大道（中山南路至公園路）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，以搭設舞台、音響等硬體設備，預計至當日24時活動撤場結束，始開放車輛通行。
另外，同一時間，大麻合法化倡議團體「綠色浪潮」將在濟南路一段、立法院群賢樓旁舉辦第7屆大麻遊行，警方說，自4月19日8時起，濟南路一段（中山南路至鎮江街）往西全線車道及往東內側1線車道，管制車輛通行。
遊行在當天下午4點半出發，路線為濟南路一段立法院群賢樓前（集合後出發），右轉中山南路東側慢車道，右轉青島東路，右轉林森南路，右轉仁愛路一段南側慢車道，迴轉信義路一段北側慢車道，左轉林森南路，左轉濟南路一段，集會後解散。
警方指出，本次集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。
警方說，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另駕駛人如行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，並請遵守員警、義交的指揮疏導，減速慢行，共同維護交通順暢與安全。
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