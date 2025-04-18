蘆洲41年切仔麵老店無預警停業 在地人婉惜

臉書我是蘆洲人 LoveLuzhou昨貼出一貼文轟動蘆洲區，一家知名40年老店鴨霸切仔麵無預警停業，畫面並附上店家貼出結束營業字條，引發上千蘆洲人不捨。

蘆洲經營41年的「鴨肉切仔麵」老店近日張貼公告，宣布正式結束營業，消息一出引起在地民眾不捨。紅底公告寫道「感謝大家41年的支持與照顧，我們結束營業了，祝大家平安健康。」簡單幾句話，道盡店家與顧客之間長年的情誼。不少民眾在社群留言表示，「又少了一家童年回憶」、「從小吃到大的味道，真的好可惜」。這家店曾以鴨肉、乾米苔目與滷味醬汁聞名，是許多蘆洲人心中的排隊美食之一。

老顧客們紛紛表達感謝與祝福，認為店家堅守崗位超過40載實屬難得，也希望老闆能好好退休、保重身體。有網友感慨，「做吃的賺不富有，也餓不死，但職業傷害一堆」，直言感受到小吃業者的辛勞與無奈。隨著老店一家家歇業，蘆洲的古早味也逐漸成為時光記憶。這家鴨肉切仔麵店雖畫下句點，卻也在許多人的味蕾與心中留下難以抹滅的足跡。

記者嘗試撥打店家行動電話，但無人接聽。