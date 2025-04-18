快訊

中芯只是掛名？外媒爆華為「不想押注」 AI處理器全靠台積電

不是靠運動！日本人榮登「全球最瘦」 醫曝4關鍵：肥胖率僅4％

蘆洲41年切仔麵老店無預警停業 在地人婉惜

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
臉書我是蘆洲人 LoveLuzhou昨貼出一貼文轟動蘆洲區，一家知名40年老店鴨霸切仔麵無預警停業。圖／我是蘆洲人 LoveLuzhou臉書社團翻攝
臉書我是蘆洲人 LoveLuzhou昨貼出一貼文轟動蘆洲區，一家知名40年老店鴨霸切仔麵無預警停業。圖／我是蘆洲人 LoveLuzhou臉書社團翻攝

臉書我是蘆洲人 LoveLuzhou昨貼出一貼文轟動蘆洲區，一家知名40年老店鴨霸切仔麵無預警停業，畫面並附上店家貼出結束營業字條，引發上千蘆洲人不捨。

蘆洲經營41年的「鴨肉切仔麵」老店近日張貼公告，宣布正式結束營業，消息一出引起在地民眾不捨。紅底公告寫道「感謝大家41年的支持與照顧，我們結束營業了，祝大家平安健康。」簡單幾句話，道盡店家與顧客之間長年的情誼。不少民眾在社群留言表示，「又少了一家童年回憶」、「從小吃到大的味道，真的好可惜」。這家店曾以鴨肉、乾米苔目與滷味醬汁聞名，是許多蘆洲人心中的排隊美食之一。

老顧客們紛紛表達感謝與祝福，認為店家堅守崗位超過40載實屬難得，也希望老闆能好好退休、保重身體。有網友感慨，「做吃的賺不富有，也餓不死，但職業傷害一堆」，直言感受到小吃業者的辛勞與無奈。隨著老店一家家歇業，蘆洲的古早味也逐漸成為時光記憶。這家鴨肉切仔麵店雖畫下句點，卻也在許多人的味蕾與心中留下難以抹滅的足跡。

記者嘗試撥打店家行動電話，但無人接聽。

小吃 社群

延伸閱讀

豐原廟東必吃排隊美食！在地50年老店，外酥內鬆綿「炸菱角酥」人手一袋

35間小吃、空間升級！士林市場「地下美食街」重新開幕

4月22日地球日 新北蘆洲集賢分館借書免費體驗手抄紙

嘉義排隊人氣老店民權路炒麵 佛心老闆撐到這天才漲5元

相關新聞

蘆洲41年切仔麵老店無預警停業 在地人婉惜

臉書我是蘆洲人 LoveLuzhou昨貼出一貼文轟動蘆洲區，一家知名40年老店鴨霸切仔麵無預警停業，畫面並附上店家貼出結...

新北永和大陳都更單元3今動工 2028年完工將有2千坪超大公園

位於新北永和的大陳都更案，今天舉辦單元3開工動土典禮，預計2028年下半年完工，將與單元4共同留設超過2千坪中央公園，並...

積極開拓海外 北農20公噸黃肉西瓜外銷加拿大

台北農產運銷公司積極將台灣蔬果運銷海外，除了日本的高麗菜和鳳梨，這次將20公噸黃皮西瓜成功運銷加拿大。也把台灣夏季的清涼...

噪音科技執法遭疑搶錢 新北環保局：科技執法公正有效

新北市議員劉美芳今天舉行記者會質疑科技執法是「無法申訴、無法自證、無法檢驗」的搶錢工具，新北市環保局今天表示，市民若收到...

「沒改車」原廠車噪音還是超標？ 議員質疑新北噪音科技執法不科技

噪音是新北市陳情之冠，新北透過噪音科技執法取締噪音車，今年預計增加到210處。不過新北市議員劉美芳近期接獲大量民眾陳情指...

影／全都綠了！北海岸老梅綠石槽進最佳觀賞期夢幻美境

北海岸季節限定美景石門老梅綠石槽目前覆蓋率7到8成，進入最佳觀賞期，有如舖上一層綠油油的抹茶地毯，吸引很多民眾拍美景。交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。