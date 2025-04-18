新北永和大陳都更單元3今動工 2028年完工將有2千坪超大公園

位於新北永和的大陳都更案，今天舉辦單元3開工動土典禮，預計2028年下半年完工，將與單元4共同留設超過2千坪中央公園，並將附近新生市場納入改造，未來提供更好的市場空間。

大陳都更案範圍內房屋老舊產權複雜、人數眾多外，公共設施不完善、加上巷道狹窄，已不符合現有的生活需求。侯友宜表示，大陳都更範圍大，戶數最多，挑戰性很高，7個單元都已簽約實施，謝謝住戶們配合，施作單位會全力以後，未來還有單元1、4、5、6、7，會用最快的速度逐漸完成。

在地居民郭太太表示，他8歲就開始住在單元3範圍內，以前家裡是開雜貨店，但是環境不好，經常被隔壁的聲音吵到，看到附近的屋子都陸續重建，很期待完工後可以入住新房子。

新北住都中心執行長錢奕綱表示，中心從2021年起實施單元3公辦都更，在當地成立「推陳·出新」駐點工作站，在第一線逐戶拜訪，突破尋人、年長者、弱勢戶集中的各種整合困境；此外有賴市府於審議過程的積極協助，讓整案僅花1.5年即核定通過，單元內共252戶在短短5個月內全數和平完成搬遷，相當不容易。

錢奕綱表示，未來完工後將打造現代化住商大樓及優質市場空間，另外併同單元4共同留設超過2千坪中央公園，提供大面積開放空間讓市民使用，為永和注入嶄新活力。

新北市議員連斐璠表示，單元3完工後可以提供很多公共設施，包含永和公有市場，會有更優質衛生的購物環境，現在在協助爭取，希望讓活動中心空間可以集中在同一棟建物中，這樣才好管理，加上工期較長，希望市府盡快施工。