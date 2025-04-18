積極開拓海外 北農20公噸黃肉西瓜外銷加拿大
台北農產運銷公司積極將台灣蔬果運銷海外，除了日本的高麗菜和鳳梨，這次將20公噸黃皮西瓜成功運銷加拿大。也把台灣夏季的清涼甜蜜帶到加拿大。
北農表示，首次出口運銷加拿大的黃肉西瓜，這次一貨裝櫃800箱、共20公噸，預計在5月5日抵達溫哥華。由於黃肉西瓜皮較厚耐儲存是適合出口的品種，不只甜度高、香氣濃、汁多，更是繼文旦、椪柑、芭樂、愛文芒果、鳳梨釋迦等水果成功布局海外。
北農說，不只進軍加拿大，高麗菜、鳳梨也共同雙出擊日本市場，高麗菜就已再出口第5、6櫃高麗菜共2000箱、金鑽鳳梨第8櫃共1560箱、共計51.6公噸，預計4月底前抵達直送神戶及東京港。
北農分享，日本餐飲習慣食用切絲鮮食特性，特別喜歡台灣硬種高麗菜清脆的口感。而金鑽鳳梨正值盛產季節，果肉飽滿、酸甜適中，連果芯都可以食用。
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