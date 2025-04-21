

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「雙北健行步道」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的雙北健行步道排行。你有多久沒有放慢腳步，感受大自然的美好了呢？忙碌的生活讓人喘不過氣，其實在繁華的雙北地區中，依然藏著許多風景秀麗的健行步道，無需遠行便能沉浸於山林之間，享受清新的空氣與壯麗的景色。

登上「象山步道」俯瞰繁華都市 「草嶺古道」感受遼闊山海

觀察近一年內網友針對「雙北健行步道」相關話題的討論，發現「象山步道」備受網友關注。象山步道位於台北市信義區，從捷運站出發只需步行約10分鐘即可抵達登山口，是台北市民假日健行運動的好去處。這條路線被多數網友認為難度適中偏易，不過階梯式的步道也考驗著腿力，即有網友提醒「下山的時候要不斷小碎步，對大腿和膝蓋是個挑戰」、「部分區域的坡度較陡」。而不同的時段登上象山也能有截然不同的感受，其中夕陽和夜景的擁護者眾多，「夕陽和夜景真心推」、「晚上微風徐徐吹來挺舒服，可以清楚看到101」。

除此之外，「草嶺古道」亦是許多網友討論的焦點，這條古道連接新北市貢寮區與宜蘭縣頭城鎮，全長達10公里，步行全程需要3-4個小時，沿途有多處古蹟，林木蒼鬱景色優美。也有網友分享經驗，循著先民的足跡一步一步往上走，能夠「遠眺海面上的龜山島」、「海天一色的東北角海岸線」，山海美景盡收眼底。同時也無須擔憂行程過於艱難，古道的路線規劃完善，且「途中可經過幾處視野遼闊的休息站」、「有不少可以休息的地方」，有網友滿足的分享「中途休息剛好可以吃懷舊的福隆便當」，一面欣賞海景，一面享用美食，可謂是人生一大享受。

而聲量排行第三、四的健行步道為「貓空樟樹步道」以及「報時山步道」。貓空樟樹步道位於台北市文山區，搭乘貓纜再步行十分鐘便可到達，不少網友表示這條步道的看點，便是一月底到二月初的魯冰花季，有人分享自己多年前看過一次勝景後「對這個能當成香材的花念念不忘」，此外整段步道中沿途可以看到樟樹、茶園、菜園景觀，吸引網友大推可以「感受商業化以外的田園風光之美」。另外報時山步道座落於新北市瑞芳區，普遍被網友認為是CP值很高的一條路線，提及如「路程短」、「步道不長大概20分鐘內可以走完」、「山海美景視野極佳」，讚嘆藍天、白雲、綠樹與黃金海能使人忘憂。

雙北擁有許多風景優美、交通便利的健行步道，無論是想俯瞰都市天際線，還是沉浸於山林之間，都能找到適合自己的路線。趁著假日走入大自然，感受微風、陽光、遠眺湛藍的海岸線，不僅能舒展身心，也能為忙碌的生活充電。記得補充水分、攜帶登山杖，讓步伐更輕鬆自在，帶著好心情出發，享受這場療癒的山林之旅！

山林美景近在咫尺！雙北「Top10健行步道」交通便利又好走 圖片來源/Unsplash



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「雙北健行步道」相關討論則數。

觀測期間：2024/3/1-2025/3/11，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw