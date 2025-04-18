噪音科技執法遭疑搶錢 新北環保局：科技執法公正有效

新北市議員劉美芳今天舉行記者會質疑科技執法是「無法申訴、無法自證、無法檢驗」的搶錢工具，新北市環保局今天表示，市民若收到罰單，可掃描罰單上QR Code查詢相關違規證據，且罰單皆可提起訴願或行政訴訟，提供民眾完整明確的救濟手段保障自身權益。

環保局表示，新北市科技執法皆依據環境部聲音照相科技執法實務運作指引設置，開立罰單需審慎確認違法要件，經過人工排除多車、降雨、風大等因素，因此須行政作業時間，確保民眾權益。

環保局說明，不論是測速或聲音照相科技執法，相關路段皆會提前設置告示，提醒民眾前有測速或是科技執法偵測，若在此情況下仍有民眾還是超速，或超過噪音標準，市府將依法開單告發，民眾要留意行車速度或自行檢視車輛維護情形，以減少噪音產生。

對於民眾質疑原廠車為何還會被罰，環保局說，即便是原廠車輛，若倘未妥善維護或是超速等不當操駕，仍然可能造成噪音超標，影響周遭環境品質，依照環境部規定，在噪音車影響民眾安寧的熱區設置科技執法設備，依法告發於法有據，維護市民生活環境品質亦是全體市民共同期盼。

環保局統計2021年至今年3月止，新北市民檢舉噪音車案件共計3萬3302件，反映噪音車問題已成為民眾普遍重視問題，環保局針對噪音車通知到檢共計1萬666件，另裁處噪音車計5297件。依據最新統計，2025年3月噪音車檢舉案件548件，較去年同期860件下降36.3%，顯示管制措施逐漸見效。

環保局表示，新北市科技執法皆依據環境部指引設置，絕非針對特定車主或族群，為保障市民權益與執法公正性，環保局也將持續與環境部、交通部及經濟部等中央相關部會保持密切溝通，針對罰鍰金額調整、執法機制、噪音標準與技術面持續優化。