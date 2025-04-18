「沒改車」原廠車噪音還是超標？ 議員質疑新北噪音科技執法不科技

噪音是新北市陳情之冠，新北透過噪音科技執法取締噪音車，今年預計增加到210處。不過新北市議員劉美芳近期接獲大量民眾陳情指出，不少被開罰機車多為原廠未改裝車輛，且罰單要經「人工審核」，導致4、5個月後才會寄達，以致民眾難還原現場自證，沒完善救濟制度，陷民眾於不義。

劉美芳今天舉行記者會，陳情人小毛出面控訴指出，機車是原廠車，從沒任何操作不當，卻在某天收到5個月前違規的罰單，根本無從還原當下。

小毛說，這個路段是多車道，有各種音源干擾，他向環保局與市府申訴，市府卻搞不清楚他是被固定式照相設備偵測，還是移動式設備，也沒複檢機會，質疑黑箱作業，「科技執法是為了保護人民、不是欺壓人民，希望新北市府給予公平交代」。

陳情人高先生說，他也是在環河西路被開罰，他沒有改過車，每年燃料、牌照稅都按時繳納，定檢也都合格，不明白為何交通部局說他合法，卻會被環保局開罰。

劉美芳說，2022年全國啟用聲音科技執法抓噪音車，目前儀器如何透過照相呈現出噪音超標，民眾根本難以理解，且聲音易受環境聲音干擾，有時候對向車、喇叭、環境噪音都可能影響判定，光憑罰單寄來的照片，難以令人信服。

「人工審核是科技？」劉美芳指出，新北市每年都有大量照相取締案件，說是科技執法，但事實上還要人工排除，市府今年編列2800萬元經費，這樣是否真的有達到科技執法目的？

YouTuber「火花羅」出面表示，目前台灣使用設備非常簡陋，是麥克風偵測超標後啟動攝影機，畫面拍到誰就是誰，因此需要人工審核，導致新北實際開罰率只有2％，目前在限速50公里路段，超標分貝訂在86分貝，這個數字是政府委託民間公司將路上1000台車的平均而來，完全沒有明確科學根據。

火花羅也說，儀器可能會因行駛車輛距離而有不同，機車較易行駛路邊，較靠近設備，可能會比其他車輛多6分貝，導致現行罰單9成被罰的都是機車；目前法國是透過陣列式麥克風加上演算法，可以精確偵測到每一台車的分貝數，還能偵測時速，台灣應該引進相關系統，而不是使用目前陽春型設備。

台灣機車路權促進會副理事長吳祥瑀認為，政府應提出更完善救濟手段，現行民刑事都會要求告訴人提供充分證據，但聲音科技執法，卻只寄來罰單畫面，卻要被開罰對象舉證申訴，明顯不合理，且一定要有複檢機制，才會合乎信賴原則。

新北市環保局表示，新北市科技執法皆依據環境部聲音照相科技執法實務運作指引規畫設置，不論是測速或聲音照相科技執法，相關路段皆會提前設置告示。