影／全都綠了！北海岸老梅綠石槽進最佳觀賞期夢幻美境

北海岸季節限定美景石門老梅綠石槽目前覆蓋率7到8成，進入最佳觀賞期，有如舖上一層綠油油的抹茶地毯，吸引很多民眾拍美景。交通部觀光署北觀處表示，目前從靠富貴燈塔側可拍到綠油油較壯觀的一大片，可搭配浪花拍攝，尤其日出陽光灑落，如夢幻美境，要把握欣賞時機。

北觀處說，石門區老梅里的綠石槽海岸，是「潮溝」或「海蝕溝」排列整齊，為大屯火山爆發後遺留海岸邊的火山礁岩形成的溝槽，綠石槽是綠色的石蓴等海藻生長所造成的天然景緻。

從清明開始就很多民眾在假日來拍照，成網紅打卡美景，目前放眼望去已是一片綠油油，宛如舖上一層綠油油的抹茶地毯，已是觀賞最好時機，從富貴角一側看可看到大片綠地毯，因天氣已轉熱，5月初後會開始白化。

何時來拍最美、最綠？清晨日出時可以拍到陽光灑落，配上海浪拍打濺起水花會更美麗，夕陽日落也是拍攝好時機，各有不同的美。綠石槽最佳觀賞時間點為潮汐乾潮前後1小時，民眾可先至氣象署網站查詢每日潮汐預報資訊。

北觀處副處長吳建志提醒，不要踩在石槽上面拍攝，違反者最高可罰3萬元，因為踩踏會影響海藻、孢子的生長，會有志工巡查勸導、提醒。綠石槽滑溜容易滑倒，民眾切勿踩踏石槽破壞生長環境，建議在沙灘處欣賞，一起保護季節限定夢幻美境。

老梅綠石槽曾被CNN票選為台灣八大祕境之一，東北季風帶來的浪花打在石槽表面滋潤後，每年3到5月大量生長，覆蓋於潮間帶海蝕平台或礁石，隨後因夏季暫時白化消失，但石蓴的孢子仍存於石縫中等待來後再生長。目前天氣已轉熱，預計到5月是最佳欣賞時機，5月初後陸續白化消失。

老梅綠石槽順遊景點有富基漁港、老梅迷宮、富貴角燈塔、石門洞等都適合全家出遊。民眾可於淡水捷運站前、基隆火車站旁搭乘兩地對開的淡水或基隆客運（862、863公車）；或於淡水捷運站前搭乘「台灣好行-皇冠北海岸線」（716 路線） 於老梅站下車，直行過老梅社區可到達。

更多內容可參北觀處官網 https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1