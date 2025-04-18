獨／新北家防中心主任遭批霸凌職員想輕生 局本部表態「非事實」

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心（家防中心）主任遭控職場霸凌，一名女職員為社工身分，表示因手部健康因素不適任持續掃描工作，希望依專長擔任社工，卻遭該中心主任許芝綺長期逼迫要求其做不適任的工作，造成原已罹病的手部與心臟病情惡化，認為工作造成身心嚴重受影響，卻換來一紙申誡警告，批評中心霸凌如勞動部翻版，讓自己多次想輕生，許多同仁都被逼走。上級機關社會局對此表示女職員曾經手16件保護案件，每案皆有服務瑕疵，因此轉內勤。

女職員指出，自己是高考獲得社工師正式資格，但主任就是不願讓自己擔任社工工作。自今年2月起，她因健康因素請求調回原職務，卻遭主管以違反公務員服務法為由記申誡一次，指其拒絕配合執行保護令掃描與建置工作。女職員強調，該業務需長時間操作掃描機、釘書機等器具，導致手部神經持續抽痛，疼痛甚至擴散至心臟與肩頸，頻繁誘發心臟病發作，醫師也建議避免執行此類工作。但申訴不僅未被重視，反遭中心考績委員懲處，感到極度不公。

女職員指出家防中心長期流動率高，多名員工皆曾因職場氣氛惡劣離職或請調，部分同仁甚至萌生輕生念頭。申訴書中提到新北市家防中心人事主任及考績委員無法公平處理，認為調查過程存在明顯偏頗與疏漏，導致多次申訴皆以不成立草率結案。

女職員3月遞交第二份申訴書中，要求立即撤銷對她的懲處，並請求將許芝綺調離主管職位。也要求市府重新啟動調查，並保障她的生命安全與工作權益避免憾事重演。她指出，若政府機關對內部職場霸凌毫無作為，將形同縱容公權力侵害弱勢員工的身心健康。

新北市議員李宇翔表示，家防中心主要是暴力及性侵防治單位，卻遭同仁投訴家防中心存在職場冷暴力等情事。李宇翔要求，社會局應盡速介入調查，避免轄下二級機關發生職場霸凌，在保護被害民眾的工作前提，也需要做保護同仁職場工作權益。

新北市社會局副局長許秀能則表示，社會局重視本局以及所屬機關職場環境，對於霸凌事件絕對零容忍，有關女職員的霸凌申訴，也已經由外部專家召開調查小組，調查報告也都認定家防中心主任並無職場霸凌，且女職員每年請假超過百日，今年1月迄今上班甚至未達30日，絕無超時加班問題。

對於女職員指控家防中心不願指派保護性工作，許秀能則說，女職員曾經手16件保護案件，每案皆有服務瑕疵，造成個案權益受損，因家防中心個案牽涉兒少保護、家庭暴力、性侵等重大案件，每案都是社會不可承受之重，為保護個案，才將邱姓社工調離第一線服務，轉做內勤行政。

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