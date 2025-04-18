北市社子島開發案環評 被判撤銷

社子島禁建逾50年，開發案在台北市前市長柯文哲任內通過環評，引發百餘名居民反彈並組自救會提訴願及行政訴訟救濟，柯因此被批為「鴨霸市長」；台北高等行政法院昨判決居民勝訴，撤銷環評處分及訴願決定，可上訴。

台北市環評委員會2022年1月19日通過社子島開發計畫二階環境影響評估，社子島開發單位為北市府地政局土地開發總隊，土開總隊所提的環評報告書經環評委員會決議同意確認後，將定稿本送交環保局公告審查結論及摘要，進入開發階段。

但北高行指出，社子島環評報告未將擬興建的汙水處理廠，納入開發計畫環評範圍合併分析，違反開發行為環評作業準則，也無法達成本案開發計畫及環評目的，應屬違法。

另，環評報告也未將屬於防洪工程的破堤工程、聯外閘門、高保護設施納入本案開發計畫實施環評，有違誤之處，且堤防工程應納入本案開發計畫的開發行為，環評報告未合法踐行濕地保育法相關程序，也不合法。

面對環評被撤銷，社子島開發恐打掉重練，環保局長徐世勳昨在議會答詢時說，還沒收到裁定書，原則上會上訴，是否影響開發進度要再討論。他說，當年環評審查，府內7名委員全迴避，14名專家學者委員認為汙水處理廠設置時，還要再做一次環評，之後的環評會更謹慎仔細，才沒有納入；至於破堤工程，是因北市府去函環境部（前環保署）詢問，獲回覆「不需要環評」。

社子島自救會發言人李華萍指出，感謝司法為社子島居民主持公道，社子島居民已經為大台北地區犧牲55年，一直盼望政府對他們有公平正義的對待，除早日解除禁限建，也不斷表達不願意參加區段徵收、應保留社子島九大聚落的訴求。

李華萍表示，不反對社子島發展，但不要被迫遷，呼籲北市府不要上訴，因為柯文哲的「生態社子島」是無法執行的，強制拆居民的房子，只會引來更多的流血事件與不幸，唯一解方是讓居民解除禁限建，也才能還社子島為大台北犧牲55年的公道。