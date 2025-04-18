中和汙水接管6成多 民代促加快工程

新北中和區人口逾40萬，汙水下水道接管率僅66.35%，市長侯友宜認為「中和是市區但接管率偏低」；還有其他超過20萬人口的新店、永和、汐止、土城4行政區接管率也不到7成。民代認為，市府應主動多籌經費，分包加快工程進度。

中和區人口數在新北排名第三，僅次於板橋和新莊，目前接管僅11萬9878戶，已完成一二期接管，第三期分4標推動中。

水利局汙水下水道工程科正工程司陳昭瑋指出，新北的行政區都是已完成開發，而汙水下水管道是近20年才開始推動，通常都會遇到接管障礙或幅員廣大，需要花更多經費及時間。

以永和為例，陳昭瑋表示，因路幅狹小，建物密集，該做的水電、瓦斯、雨水下水道及網路電信管線都已埋好，開挖非常困難，沒有空間可埋管，除非是新興重劃區，例如新店央北、土城暫緩發展區等，民生管線會先規畫好，才開始蓋房子，比較不會有這種問題。

陳昭瑋說，另外像新店山區、中和烘爐地也有許多房子，但這些都不在中央實施的計畫範圍內，也無法接汙水下水管。

財劃法通過後，市府可拿到更多經費，陳昭瑋表示，市長曾說這筆錢會用在基礎建設上，汙水下水道也是其中之一，也會納入考量。

市議員金瑞龍說，現在沒有中央補助款協助，市府自籌款會比較辛苦，如果錢到位，就可以分包縮短施工時間，希望再增加經費加快工程進度。

市議員張錦豪表示，汐止區常遇到管線介面銜接問題，近期他接獲汐科火車站對面大型社區陳情至今都還沒有接管，認為市府態度被動，應該主動出擊。

水利局指出，目前已完成中和第三期第一標工程發包，2028年竣工；第二標及第三標已向國土署爭取原則同意，提前於今年底發包推動，預計2030年竣工；第四標預計2027年底發包推動，2032年竣工。共20里3萬138戶受惠，接管率可達83%。