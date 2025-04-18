京華城20%容獎 都發局：鼎越取消

京華城20%容積獎勵涉不法，北市都發局表示，鼎越公司在4月9日已申請取消容獎，但鼎越前晚強調，是暫緩實施20%，並非取消。市長蔣萬安昨說，鼎越送進來資料，就是載明變更取消容積獎勵。

鼎越前晚發聲明指出，為避免引起外界誤解，澄清京華城20%容積獎勵案，已於4月9日主動向台北市政府掛件申請都審變更，暫緩實施，但並非取消。

鼎越說，變更的內容為調整樓地板面積將容積率降至728%，並調整地上層上部量體，減少部分樓層數，以影響原開發內容最少的方式辦理，以利開發案繼續興建及銷售，後續將遵照法院最終判決辦理。

都發局回應，按目前鼎越4月9日掛件變更設計書圖，變更項目是敘明總容積率係由840%調整為728%，並配合容積調整，減少總樓地板面積；另按報告書法令專章檢討部分，載明「本次變更取消4%韌性城市貢獻獎勵、8%智慧城市貢獻獎勵、8%宜居城市貢獻獎勵」。

都發局強調，如果最後法院判定京華城無罪，容積獎勵也是合法的，鼎越再次申請變更設計恢復申請容獎，市府會尊重。