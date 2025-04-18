公辦都更案鄰損 新莊古蹟慈祐宮牆裂

新北市新莊近300年歷史的市定古蹟慈祐宮，因財政局新莊廟街公辦都更工程疑似基地下陷，多處建物毀損。廟方配合修復，卻被要求簽署放棄追究和解書引發不滿。市府則表示已多次會勘，要求廠商隨時記錄狀況回報廟方及市府。

新北市財政局推動新莊廟街公辦都更，基地位於新莊新海橋下西側街廓，鄰近新莊捷運站，更新面積2278坪。實施者為皇翔公司，預計於2026年完工，疑因工程開挖導致損壞慈祐宮。

財政局表示，慈祐宮陳情地板或牆壁裂痕經文化局於去年10月會勘，有立即危險裂痕經慈祐宮提搶修計畫去年12月由古蹟匠師完成修繕，其餘無立即危險部分等主體工程完成再行修繕。慈祐宮表示，後續於地下層結構體工程完成後將擇選第三方單位辦理鑑定。

另外，文化局今年4月再邀文資委員會勘，要求廠商明確記錄各損壞現況及其位置，新增裂痕及各種損壞應加裝或更換監測設備，以確認有無加速損壞疑慮，每月向慈祐宮提送監測報告加以說明。

新北市文化局表示，古蹟多處裂縫有加大情形，已數次邀請文資審議委員現勘，要求廠商落實監測並明確記錄裂縫，讓廟方充分了解變化，鄰損案件仍須回歸工務局相關規定處理，文化局會協助鄰損鑑定、後續修復部分。