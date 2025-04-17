親子共賞螢光！大安森林公園音樂會4月27日登場 億光特殊路燈護生態

臺北市政府工務局公園處、大安森林公園之友基金會及億光文化基金會聯合宣布，將於4月27日（周日）下午4時，於大安森林公園舉辦「我是一片雲」親子音樂會，結合多元音樂演出與生態教育，並提供免費的賞螢導覽活動，邀請市民共享初夏的藝文與自然饗宴。

本次活動適逢螢火蟲季節，旨在提供市民闔家同樂的戶外體驗。演出陣容星光熠熠，包括民權國小弦樂團、師大管樂隊、台大校友合唱團、返璞歸真元氣太鼓、音樂磁場、黑旋風、薩克斯風演奏家孫維廷，以及知名聲樂家簡文秀、陳明虔等，將帶來民歌、流行金曲及世界名曲等豐富曲目，活動尾聲更規劃〈恰似你的溫柔〉及〈螢火蟲之歌〉大合唱。

值得一提的是，大安森林公園能成功復育螢火蟲，億光電子功不可沒。多年前應基金會請託，億光工程師團隊特別研發並於生態池周邊架設了全球首創的「螢火蟲路燈」。這種路燈採用590nm特殊光譜，能在提供夜間照明的同時，不干擾螢火蟲的棲息與活動，是生態工法與科技結合的典範。

主辦單位也藉此機會強調生態保育的重要性。億光文化基金會董事長暨知名聲樂家簡文秀將於活動中親自宣導公園內「不放生、不餵食、不棄養」的三不原則，提醒民眾共同維護公園生態，違者將面臨最高新台幣6000元罰鍰。

為體現社會關懷，活動特別保留近百席位予失智老人基金會、心燈啟智教養院、愛維養護中心、博愛長照中心等社福團體及輪椅使用者。現場亦將設置「心情溫度計QR code」，提供民眾即時的情緒與心理健康檢測資源。