淡水議員舉辦青年座談 分享藝術文化發展政策

為了要讓新北市民能夠更了解地方政府對於藝術與文化的發展政策方向，還有成果，新北市議員鄭宇恩，日前邀請市議員張嘉玲以及從淡水發跡的青少年表演藝術聯盟，青藝盟盟主余浩瑋，舉辦一場新北青年座談藝文場，透過近距離的座談方式，不僅是讓市民了解過去藝術與文化的發展在淡水有多少成長之外，更加入了古蹟文化對地方的影響，探討更廣的歷史保存議題。

市議員鄭宇恩表示，這次舉辦活動，主要是希望可以與淡水在地民眾，交流一些藝術與文化的意見，還有看法，包括了淡水的歷史文化古蹟也修復了不少，加上藝文活動也非常豐富，希望藉由這個活動可以與大家交流，藝文活動可以更加活絡。對此市議員張嘉玲也出席表示，透過許多的藝文團體了解到，新北市還有那些場地可以活化再利用，來幫助藝術與文化活動的發展。

這次邀請到青藝盟團長，不只是讓大家了解過去在淡水培育出來自台灣各地的青少年在這裡展現藝術表演的熱情，更讓大家知道原來要發展藝文需要的場地等條件是非常的不容易，對此市議員張嘉玲表示，透過這次座談，讓議員在市議會可以合作為市民來爭取更多藝術與文化的發展，不只是空間場地的活化，或是團體的培育等等，都期盼能夠創造一個更好的藝文發展環境。