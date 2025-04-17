淡水區公所防災演練 首度結合民間協作收容安置

為了要在災害來臨時，做好防災及應變準備，淡水區公所，在公八防災公園辦理114年防災公園大規模地震災害收容安置演練，而今年首度與民間單位協作收容，特別邀請社團法人新北市博德書院文教公益推廣協會，成為防災協作中心團隊，提供總部1到3樓場地作為災民安置收容備援基地，最多可以容納1千人，提升災害收容應變能量。

淡水區長陳炳仲表示，這次演練除公所團隊、消防分隊、淡水警分局、衛生所、清潔隊、電信電力、國軍後備、自來水瓦斯單位等編組進駐，新興里防災社區，義山里防災社區等志工12個單位同參與演練，以熟悉各項安置收容作業及處置情境中的突發狀況，精進實兵演練應變能力。

另外，公八防災公園，平時不僅是大家休閒場所，在災害來臨時，需要收容安置，更能夠將設備變身成為安置裝備，這次也展現許多災民安置的整備項目。而這次成立防災協作中心，結合民間團體博德書院，平時是關懷據點，災害需要時，可以作為災民安置收容備援基地，規劃女男寢區、特殊照顧區、休閒區及家庭寢區，讓災民可安心入住休憩，召集廚師可提供1000份熱食及支援大量人力協助照顧災民各項需求，為本次演練大大加分。