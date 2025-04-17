三芝區三生步道蘿芝春雪地景藝術 蘿蔔花浪漫盛開

春暖花開之際，在三芝區的三生步道竟然有春雪？由三芝區農會攜手農村水保署臺北分署、地方創生團隊二號空間、在地青農與藝術家共同策劃的《蘿芝春雪》地景藝術作品，於三生步道正式亮相，以蘿蔔開花特性，營造花田綻放似春雪般的浪漫景緻，結合藝術家與青農的共同創作，展現三芝農村生命力。

三芝區農會推廣部主任周正男說，其實蘿蔔花田是無心插柳，只是這幾年在農友種植的過程中，發現冬末春初所生產的白蘿蔔特別好吃，為此還有農友與廠商契作，而漸漸的也發現這些沒有拔起或是生產剩下的白蘿蔔開花特別美，像下雪一般，因此也在今年發想蘿蔔花田藝術造景，期待接續三生步道的櫻花季，為社區再造不同的景點，吸引遊客前來賞玩。

有趣的是，三芝區不只是農村量能充足，藝術量能更是不容小覷，藝術家與青農在三生步道以農村常見自然素材搭配地景設計，將步道沿線打造成彷彿雪花飄落田野的夢幻場域，讓遊客看見農村美學結合創生力量，並串聯在地產業與文化脈絡，打造具永續發展潛力的社區風貌。

三芝區農會推廣部主任周正男也表示，這場《蘿芝春雪》地景藝術展從即日起到5月4日，展現三芝農村的多元樣貌與創新力量，期望透過這個形式，要讓更多人重新看見農村價值，並且參與地方創生、形塑產業廊帶。