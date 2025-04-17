快訊

親赴北檢管制區聲援 蔣萬安喊話「推動倒閣」：今晚個人行為我承擔

NHK未來招牌！人氣主播傳不倫戀 日媒曝已婚男拋棄孕妻和她同居

「就是要待北檢前」集結數百人超火爆 國民黨發言人楊智伃被舉牌警告

三芝區三生步道蘿芝春雪地景藝術 蘿蔔花浪漫盛開

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
《蘿芝春雪》地景藝術作品，於三生步道正式亮相，以蘿蔔開花特性，營造花田綻放似春雪般的浪漫景緻。 圖/紅樹林有線電視提供
《蘿芝春雪》地景藝術作品，於三生步道正式亮相，以蘿蔔開花特性，營造花田綻放似春雪般的浪漫景緻。 圖/紅樹林有線電視提供

春暖花開之際，在三芝區的三生步道竟然有春雪？由三芝區農會攜手農村水保署臺北分署、地方創生團隊二號空間、在地青農藝術家共同策劃的《蘿芝春雪》地景藝術作品，於三生步道正式亮相，以蘿蔔開花特性，營造花田綻放似春雪般的浪漫景緻，結合藝術家與青農的共同創作，展現三芝農村生命力。

三芝區農會推廣部主任周正男說，其實蘿蔔花田是無心插柳，只是這幾年在農友種植的過程中，發現冬末春初所生產的白蘿蔔特別好吃，為此還有農友與廠商契作，而漸漸的也發現這些沒有拔起或是生產剩下的白蘿蔔開花特別美，像下雪一般，因此也在今年發想蘿蔔花田藝術造景，期待接續三生步道的櫻花季，為社區再造不同的景點，吸引遊客前來賞玩。

有趣的是，三芝區不只是農村量能充足，藝術量能更是不容小覷，藝術家與青農在三生步道以農村常見自然素材搭配地景設計，將步道沿線打造成彷彿雪花飄落田野的夢幻場域，讓遊客看見農村美學結合創生力量，並串聯在地產業與文化脈絡，打造具永續發展潛力的社區風貌。

三芝區農會推廣部主任周正男也表示，這場《蘿芝春雪》地景藝術展從即日起到5月4日，展現三芝農村的多元樣貌與創新力量，期望透過這個形式，要讓更多人重新看見農村價值，並且參與地方創生、形塑產業廊帶。

花田 藝術家 青農

延伸閱讀

高雄青農計畫 首度導入業師陪伴輔導

喵的奇幻漂流 內惟藝術中18隻貓咪看電影

是玩具也是藝術...日台當代藝術展 行家教你怎麼看

台南推失智友善社區有成 藝術與社交成關鍵

相關新聞

京華城20%容積獎勵是取消或暫緩？ 北市都發局今說明了

針對京華城案20%容積獎勵爭議，北市都發局昨說明，鼎越公司在4月9日已掛件申請取消，不料，鼎越昨晚發表聲明強調，是暫緩實...

三芝區三生步道蘿芝春雪地景藝術 蘿蔔花浪漫盛開

春暖花開之際，在三芝區的三生步道竟然有春雪？由三芝區農會攜手農村水保署臺北分署、地方創生團隊二號空間、在地青農與藝術家共同策劃的《蘿芝春雪》地景藝術作品，於三生步道正式亮相，以蘿蔔開花特性，營造花田綻放似春雪般的浪漫景緻，結合藝術家與青農的共同創作，展現三芝農村生命力。

日本阿波舞要來板橋了 週六恭祝慈惠宮媽祖聖誕

全台恭祝媽祖聖誕之際，新北板橋慈惠宮為促進台日文化交流，本周六邀請日本百人阿波舞團跨海前來為「板橋媽」祝壽，並由東京都杉...

世壯運邀誰參加才有感？ 議員提議邀川普或大谷翔平

雙北世壯運倒數一個月，相較過去台北市辦的花博、世大運等，這次世壯運市民很無感，教育委員會召集人秦慧珠憂僅剩1個月，宣傳恐...

社子島開發環評被撤銷 影響進度？北市：原則上會上訴

今天台北高等行政法院判決撤銷社子島的環評處分，是否影響社子島開發案進度？北市環保局長徐世勳今天在議會備詢，被問及社子島環...

世壯運大巨蛋開幕警力維安2500人 議員質疑維安僅世大運4成

世壯運下月就要登場，議員洪健益今議會警衛部門質詢相關維安。質疑先前北市辦世大運，在小巨蛋開幕維安警力布設5600人，不過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。