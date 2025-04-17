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日本阿波舞要來板橋了 週六恭祝慈惠宮媽祖聖誕
全台恭祝媽祖聖誕之際，新北板橋慈惠宮為促進台日文化交流，本周六邀請日本百人阿波舞團跨海前來為「板橋媽」祝壽，並由東京都杉並區白垣副區長率隊與板橋區進行友好城市文化交流。
板橋慈惠宮賴春穆主委表示，日本東京高圓寺阿波舞此行主要是為媽祖聖誕祝壽，睽違6年再度來到板橋公演，當日下午5時在板橋慈惠宮隆重登場，為農曆3月23日媽祖誕辰祭典揭開序幕，下午5時30分於板橋接雲寺，晚間6點於府中廣場定點演出，3個定點皆贈送限量手拿扇，歡迎蒞臨板橋感受阿波舞風采，來場春天的藝文饗宴。
板橋區陳奇正區長表示，周六下午5時20分起府中廣場特別安排4場由在地優質社團帶來精彩的迎賓表演，有太鼓、祈福宮燈舞及阿里山姑娘組舞、泰國水燈舞及十二婆姐組舞、日本舞蹈等，以最熱情的鼓聲及歌舞迎接來自日本的貴賓，讓日本友人感受滿滿的在地人情味及尊榮感，也讓民眾能欣賞台日雙方不同風貌的多元舞蹈，深化台日友好。
板橋區公所也再次呼籲提醒要到現場參與阿波舞盛會的民眾，為維持踩街活動期間的交通順暢與舞者通行安全，活動周邊道路將進行道路管制與交通疏導，府中路(文化路口至西門街口)自下午4點起至晚上8點封閉管制。另捷運府中站(3號出口)之YouBike站點，配合踩街表演，自下午1時起至晚上8時暫停營運，無法提供借還車服務，請用路人依告示替代道路或員警義交指揮改道行駛，並請搭乘大眾運輸工具前來觀賞。
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