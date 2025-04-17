快訊

總統府前諮議、吳釗燮助理涉共諜案 黃取榮、邱世元延長羈押禁見2月

國民黨動員赴北檢！蔣萬安稱將到場 北市警急調160警：不得集會

核二廠爆採購弊案 檢廉兵分17路搜索約談廠長、業者等6人

聽新聞
0:00 / 0:00

日本阿波舞要來板橋了 週六恭祝慈惠宮媽祖聖誕

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
阿波舞是擁有400年歷史的日本傳統盆舞，每年夏日是東京最盛大祭典。圖／板橋區公所提供
阿波舞是擁有400年歷史的日本傳統盆舞，每年夏日是東京最盛大祭典。圖／板橋區公所提供

全台恭祝媽祖聖誕之際，新北板橋慈惠宮為促進台日文化交流，本周六邀請日本百人阿波舞團跨海前來為「板橋媽」祝壽，並由東京都杉並區白垣副區長率隊與板橋區進行友好城市文化交流。

板橋慈惠宮賴春穆主委表示，日本東京高圓寺阿波舞此行主要是為媽祖聖誕祝壽，睽違6年再度來到板橋公演，當日下午5時在板橋慈惠宮隆重登場，為農曆3月23日媽祖誕辰祭典揭開序幕，下午5時30分於板橋接雲寺，晚間6點於府中廣場定點演出，3個定點皆贈送限量手拿扇，歡迎蒞臨板橋感受阿波舞風采，來場春天的藝文饗宴。

板橋區陳奇正區長表示，周六下午5時20分起府中廣場特別安排4場由在地優質社團帶來精彩的迎賓表演，有太鼓、祈福宮燈舞及阿里山姑娘組舞、泰國水燈舞及十二婆姐組舞、日本舞蹈等，以最熱情的鼓聲及歌舞迎接來自日本的貴賓，讓日本友人感受滿滿的在地人情味及尊榮感，也讓民眾能欣賞台日雙方不同風貌的多元舞蹈，深化台日友好。

板橋區公所也再次呼籲提醒要到現場參與阿波舞盛會的民眾，為維持踩街活動期間的交通順暢與舞者通行安全，活動周邊道路將進行道路管制與交通疏導，府中路(文化路口至西門街口)自下午4點起至晚上8點封閉管制。另捷運府中站(3號出口)之YouBike站點，配合踩街表演，自下午1時起至晚上8時暫停營運，無法提供借還車服務，請用路人依告示替代道路或員警義交指揮改道行駛，並請搭乘大眾運輸工具前來觀賞。

日本東京高圓寺阿波舞4月19日將於板橋慈惠宮盛大登場。圖／板橋區公所提供
日本東京高圓寺阿波舞4月19日將於板橋慈惠宮盛大登場。圖／板橋區公所提供

台日 媽祖 日本

延伸閱讀

美日關稅談判川普親上陣 日首相顧問：我們有很多牌可打

朱立倫板橋聲援罷綠 藍支持者痛罵：溫柔得像小姐

媽祖顯靈護台！二戰空襲「炸彈媽」徒手接炸彈…金身手指都炸斷

周日穀雨撞媽祖生！七大禁忌「別發怒、別去山區」…開財運這樣做

相關新聞

三芝區三生步道蘿芝春雪地景藝術 蘿蔔花浪漫盛開

春暖花開之際，在三芝區的三生步道竟然有春雪？由三芝區農會攜手農村水保署臺北分署、地方創生團隊二號空間、在地青農與藝術家共同策劃的《蘿芝春雪》地景藝術作品，於三生步道正式亮相，以蘿蔔開花特性，營造花田綻放似春雪般的浪漫景緻，結合藝術家與青農的共同創作，展現三芝農村生命力。

日本阿波舞要來板橋了 週六恭祝慈惠宮媽祖聖誕

全台恭祝媽祖聖誕之際，新北板橋慈惠宮為促進台日文化交流，本周六邀請日本百人阿波舞團跨海前來為「板橋媽」祝壽，並由東京都杉...

京華城20%容積獎勵是取消或暫緩？ 北市都發局今說明了

針對京華城案20%容積獎勵爭議，北市都發局昨說明，鼎越公司在4月9日已掛件申請取消，不料，鼎越昨晚發表聲明強調，是暫緩實...

世壯運邀誰參加才有感？ 議員提議邀川普或大谷翔平

雙北世壯運倒數一個月，相較過去台北市辦的花博、世大運等，這次世壯運市民很無感，教育委員會召集人秦慧珠憂僅剩1個月，宣傳恐...

社子島開發環評被撤銷 影響進度？北市：原則上會上訴

今天台北高等行政法院判決撤銷社子島的環評處分，是否影響社子島開發案進度？北市環保局長徐世勳今天在議會備詢，被問及社子島環...

世壯運大巨蛋開幕警力維安2500人 議員質疑維安僅世大運4成

世壯運下月就要登場，議員洪健益今議會警衛部門質詢相關維安。質疑先前北市辦世大運，在小巨蛋開幕維安警力布設5600人，不過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。