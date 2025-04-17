自種自採自製 汐止禮門里有機脆梅全里分享

汐止區禮門里在會呼吸的道路旁，種了30幾棵的梅花，不但每年盛開時很美，最近更是結實累累，梅子大豐收，里長李朝發號召志工，總共採收了150斤的青梅，然後開始醃製梅子，要洗要醃手續繁複，現在有機脆梅成品出爐，分裝了500包，發給每一個家戶的里民分享，今(17)日要發送第二批，汐止區長林慶豐也特地前往關心。

禮門里長李朝發表示，在堤防邊的梅花是在民國100年種下的，當初就是因為南部都要山上才看的到梅花，所以，才想說在北部平地也來試種，結果種了開花之外，後來才發現還會長梅子，去年底有請園藝專業來園區修剪讓陽光普及各株梅樹並施肥，今年產量突增很多，採收總量已達150台斤，想說這麼多的梅子，分享給每位里民品嚐，也讓居民了解，除了梅花可以看，也可以分享到梅子收成的喜悅。

汐止區長林慶豐提到，今天很開心來禮門市民活動中心，很謝謝朝發里長跟中正社區發展協會理事長傅玲玉將環境整理的非常棒，尤其在過年前梅花盛開，大概30幾株的梅樹，里內的志義工伙伴一起採收，大概有一百多斤的梅子，里長、理事長也一起合作做脆梅，做好後分享給里內每一戶家戶，跟大家一起分享成果，鄰里社區落實生產、生活跟生態，整體環保的理念，讓禮門里越來越美好。

李朝發說，脆梅可能做一年就不想再做了，因為，實在很不容易，不像職業採收底下鋪網子，敲下來撿一撿，而是敲了之後再慢慢撿拾，然後回來還要用鹽搓揉、清洗、還要敲破，再煮糖水浸泡等等，很費工夫，做的人很累，但吃的人都很開心，尤其都是有機脆梅，發給全里每戶一包品嚐，吃過的人都說好吃。

環保志工說，做這脆梅真的很多道手續要做，從採收青梅回來還要花時間去醃製，等到製作好了，再一一分裝發送出去，雖然辛苦，但是，真的很脆很好吃，自己覺得好吃之外，拿到的里民吃了也都讚不絕口，吃在嘴裡甜在心裡。