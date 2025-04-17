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京華城20%容積獎勵是取消或暫緩？ 北市都發局今說明了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
京華城工地。記者曾原信／攝影
京華城工地。記者曾原信／攝影

針對京華城案20%容積獎勵爭議，北市都發局昨說明，鼎越公司在4月9日已掛件申請取消，不料，鼎越昨晚發表聲明強調，是暫緩實施20%，並非取消；引起外界質疑兩者用字差異。都發局今說明，若法院判定京華城無罪，容積獎勵合法，鼎越再次申請變更恢復容獎，市府給予尊重。

中石化（1314）子公司鼎越昨天晚間發表聲明，為避免引起外界誤解，澄清京華城20%容積獎勵案，已於4月9日主動向台北市政府掛件申請都審變更，暫緩實施，但並非取消。

鼎越說，變更的內容為調整樓地板面積將容積率降至728%，並調整地上層上部量體，減少部分樓層數，以影響原開發內容最少的方式辦理，俾利開發案繼續興建及銷售。後續將遵照法院的最終判決辦理。

都發局今回應，按目前鼎越4月9日掛件變更設計書圖，變更項目是敘明總容積率係由840%調整為728%，並配合容積調整，減少總樓地板面積；另按報告書法令專章檢討部分，載明「本次變更取消4%韌性城市貢獻獎勵、8%智慧城市貢獻獎勵、8%宜居城市貢獻獎勵」。

都發局強調，如果最後法院判定京華城無罪，容積獎勵也是合法的，鼎越再次申請變更設計恢復申請容獎，市府給以尊重。

北市 鼎越

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