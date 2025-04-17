一把火燒毀倉庫…紙風車遷移汐止 議員促增設消防栓防護
紙風車劇團的布景倉庫付之一炬後，從新北市八里搬遷到汐止橫科山區。新北市議員張錦豪今天說，消防局已同意增設消防栓，防護當地居民和紙風車倉庫安全，若有緊急狀態，也可以抽取當地的溪水。
張錦豪說，紙風車劇團、綠光劇團的布景鐵皮倉庫，「風之藝術工作室」原本設在八里，2020年6月間發生大火，近700坪的鐵皮工廠幾被燒光。他與當時的立委賴品妤、沈發惠合力爭取，讓劇團搬遷至汐止橫科白匏湖閒置的彈藥庫。
張錦豪表示，橫科路一帶往舊彈藥庫沿線，目前都未裝設消防栓，讓當地居民十分擔心。他在14日邀集相關單位會勘後，消防局同意規畫消防水線往倉庫區延伸，但因為當地自來水的水壓不足，僅能往內延伸120公尺左右，若有緊急狀態，消防局可再抽取溪水應急。
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